「特別感謝林為洲成全」　徐欣瑩出征竹北立委：竹縣藍軍大團結

▲林為洲（右一）決定交棒，支持徐欣瑩（左一）參選新竹縣第一選區立委。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨新竹縣第一選區（竹北、湖口等）立委林為洲爭取連任，而前立委徐欣瑩也宣布參加新竹縣第一選區立委黨內初選，但在黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科、秘書長黃健庭的協調下，林為洲以國民黨團結勝選為重，支持徐欣瑩參選。徐欣瑩事後也在臉書表示，她要特別感謝林為洲過去的付出以及這次的成全，讓新竹縣藍軍大團結。

「新竹縣藍軍大團結！」，徐欣瑩表示，她要特別感謝林為洲過去的付出以及這次的成全，她相信在黨的重用下，林為洲未來有更多發揮的空間。同時她也要感謝朱立倫主席、楊文科縣長以及黃健庭秘書長的協調，讓新竹縣團結和諧。

徐欣瑩強調，「2024大選是新竹縣再提升和台灣安全幸福的關鍵之戰。」她提到，去年五月她響應國民黨同舟計畫，帶領上百位年輕人加入國民黨一起奮鬥，也在去年九合一大選擔任助選員全力輔選，她很感謝黨中央肯定自己過去為新竹縣的努力，相信她可以為新竹縣、為中華民國做更多事，她也喊話，「所以我們一定要團結一切力量，在2024重新執政、立法院席次過半！」

徐欣瑩表示，自己身為新竹的女兒，希望這次的挺身而出能夠為台灣的永續成長、民眾的穩定生活及新竹的再提升貢獻心力！