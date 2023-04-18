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民調定勝負？郭台銘、侯友宜拉近中　2人只差「0.7個百分點」

▲▼郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，國民黨秘書長黃健庭日前表示，目前進入第二階段整合泛藍，將由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜兩人「二選一」；而郭台銘今日在記者會中也提到，最近他的民調一直上升，相信主席朱立倫會很公正徵召民調最高者。由於國民黨將參酌各家民調，《ETtoday新聞雲》統整3月6日至4月18日近一個多月來公開的民調，並比較侯友宜與郭台銘兩人支持度消長，可以發現，郭台銘與侯友宜的差距在縮小中。

根據《TVBS》3月6日公布民調顯示，在「賴侯柯」三腳督情況下，侯友宜支持度32%居冠、民進黨副總統賴清德28%居次、民眾黨主席柯文哲21%居末。如果國民黨由郭台銘參選，在「賴郭柯」三腳督情況下，結果則是賴清德為28%、郭台銘28%、柯文哲19%，侯友宜領先郭台銘4個百分點。

接著《ETtoday民調雲》3月25日公布民調，在「賴侯柯」三腳督情況下，賴清德以34.2%支持度拔得頭籌，侯友宜27.6%、柯文哲支持度16.9%。若藍營改徵召郭台銘參選，「賴郭柯」三人對決情況下，賴清德支持度35.8%、郭台銘支持度22.7%、柯文哲支持度15.2%，同樣的侯友宜領先郭台銘4.9個百分點。

《震傳媒》於4月17日公布民調結果，在「賴侯柯」三腳督情況下，賴清德以38.3％居首、侯友宜24.4％居次、柯文哲19.2％。但若組合換成是「賴郭柯」，賴清德以38.4％居首、郭台銘23.7％居次、柯文哲19.5％居末。兩相對照，侯友宜24.4％對上郭台銘23.7％，侯友宜領先郭台銘僅0.7個百分點。

「台灣民意基金會」4月18日公布最新民調，在「賴侯柯」三腳督情況下，賴清德支持度33.4％居冠，領先侯友宜的29.7％、柯文哲的22.6％。藍營候選人換成郭台銘，則賴清德35%、郭台銘26%、柯文哲24%，侯領先郭僅3.7個百分點。

綜觀上述各家民調資料可見，在《TVBS》民調中，侯友宜首先領先郭台銘4個百分點，而在《ETtoday民調雲》公佈的結果顯示，侯友宜領先郭台銘4.9個百分點。不過，在《震傳媒》昨所公布的民調，侯友宜領先郭台銘僅0.7個百分點，兩人差距來到四次民調中最小的一次，屬於誤差範圍內的平手。但在台灣民意基金會今日公布的最新民調結果，兩人差距有拉大，但侯友宜也只領先郭台銘3.7百分點。所以整體而言，郭台銘與侯友宜的民調差距確實在縮小中。

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