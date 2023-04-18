登記參選立委　鍾沛君要全民調：沒道理用跟大選有偏差的方式

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委黨內初選第二階段登記作業開跑，國民黨議員鍾沛君18日登記參選大安區立委。談到對手羅智強，鍾沛君受訪表示，大家的共識就是各自努力，盡力把最好一面表現出來；至於民調的選擇，鍾沛君則傾向全民調，強調未來大選沒有排綠，不分男女老幼、不分黨籍都有投票權，所以沒道理在初選用一個跟大選有偏差的初選方式，因此個人支持全民調。

鍾沛君說，今天特別找來2018班的同學助陣，要提醒自己從政不忘初衷，如今各自在不同的跑道上努力，希望可以提醒自己永遠不忘初心，同時告訴所有的人，國民黨的年輕一代準備好了。

針對世代交替議題，鍾沛君說，很多地方選民會關心，究竟何時會進更一步發展或更多機會？國民黨願意不願意扶持年輕人？透過這次選舉要告訴所有的人，國民黨的年輕世代準備好，同時也希望前輩們有風度與雅量，也是繼續前進的力量。

由於大安區還有另一位強棒羅智強也要參選，是否上演大安區版的芯費大戰？鍾沛君笑說，這個周末在成功國宅辦活動，智強兄捐了高麗菜、她買了雞蛋去共襄盛舉，現場民眾拿了雞蛋、拿了菜大家都滿興奮，「我也跟智強兄交換我們捐贈的物資，大家的共識就是各自努力、也可以各自爭取選民認同，盡力把自己最好一面表現出來」。

另外，今天找來同為大安區的議員李伯毅站台，鍾沛君說，她跟李柏毅從2018年開始通過初選、大選到去年選舉再到現在，應該大家有目共睹，「我不會想成很複雜的政治利益的選邊站，他對我來說就是選區哥哥，是我在大安文山區最好的朋友，在我有新的規劃時，希望可以把服務升級繼續支持我」。

至於初選方式要採全民調還是3成黨員7成民調的三七制呢？鍾沛君說，現在還不確定，到時候全部登記之後候選人再 來協調。她說，支持全民調有2個原因，第1，台北市黨員7萬多人，後來第一波篩減後剩5萬多人，在大安區大概7、8000人左右，有無逐一核實投票資格包括黨費繳交的情況，這是個大工程，所以作業難度比較高、準確度也不太確定，這是黨內不適合做黨員投票原因。第二，大選沒有排綠，不分男女老幼、不分黨籍都有投票權，所以沒道理在初選用一個跟大選有偏差的初選方式，因此個人支持全民調。

而就在鍾沛君登記的當下，對手羅智強也率領里長、後援會等支持者到場，在進入黨部要登記時，也和正要離開的鍾沛君握手致意，雙方互道加油後便各自離開。

▲前議員羅智強與台北市議員鍾沛君握手。（圖／記者陳家祥攝）