訪新加坡宣示2024「國際路線」？　侯友宜曝規劃：為外交與經濟

▲侯友宜出席公托倍增後持續設置不停歇-新北市第121家新莊四維公共托育中心開幕。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜19日將率團訪問新加坡，被視為最有機會代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜，此時展開政治行程，被認為2024起手式。被問及為何選新加坡及相關行程規劃，侯友宜今（18）日表示，因為新北市跟新加坡長期友善密切互動，這次疫情舒緩後，除了向新加坡學習，也了解疫後經濟的過程如何開創新局，更直言此次出訪其中目的之一是國際外交，也讓新加坡與新北互相理解、看見台灣。

侯友宜今日上午出席新莊四維公共托育中心開幕記者會後受訪，對於選擇出訪新加坡的原因，侯友宜說，新北市跟新加坡長期友善密切的互動，尤其4年前特別到新加坡、泰國、越南參訪，過程中看到新加坡在青年創業、文化創意、經濟產業的整體布局，尤其鼓勵台商，也能回到台灣做策略性的布局，所以這4年來，雖然在疫情的嚴峻底下，也在線上不斷交流。

侯友宜指出，這次疫情舒緩以後，除了推動三重銀新未來城計劃跟新加坡學習外，也要了解新加坡在疫後經濟的過程中，在開創新局、以及新創青年就業、人才培育方向上，如何調整腳步，彼此要相互學習，在與新加坡的配合、攜手合作，像是新北耶誕城的光雕秀，就是新加坡的投影幫助，像是城市藝術節、台灣設計展，都希望彼此交流合作，讓新加坡與新北互相理解、看見台灣。

是否會跟新加坡總理李顯龍會面？侯友宜回應，這次到新加坡去，整體的安排最主要會參訪南洋理工大學、也是新創的基地，也會拜訪公司部門，有些相關局處都會做訪問，了解金融的發展，跟當地青年朋友舉行座談會，來了解海外創業就業的機會，青年如何開創自己的天地，甚至包括新北推動的SDGS性別平等相關的議題，都全力的與國際對接。