Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

▲Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶。（圖／翻攝自Apple官網）

記者林彥臣／綜合報導

Apple 表示與高盛銀行（Goldman Sachs）合作推出了 Apple Card 儲蓄帳戶，年利率可達 4.15%。Apple 表示，它沒有手續費、最低存款或餘額要求，用戶可以透過 iPhone 上的錢包APP設置並且管理帳戶。

Apple官網17日發文指出，Apple Pay和 Apple Wallet副總裁貝利（Jennifer Bailey）表示，「儲蓄帳戶幫助我們的用戶，從他們最喜歡的Apple Card福利—Daily Cash中獲得更多價值，同時為他們提供一種每天存錢的簡單方法。」

貝利說，「我們的目標是打造工具，幫助用戶過著更健全的財務生活，並將儲蓄帳戶建置到錢包中的Apple Card。」

在設置儲蓄帳戶後，用戶未來賺取的所有Daily Cash將自動存入該帳戶。Daily Cash目的地也可以隨時變更，並且Daily Cash用戶可以賺取多少沒有限制。

為了進一步增加儲蓄，用戶可以透過關聯的銀行帳戶，或從他們的Apple Cash餘額中，向他們的儲蓄帳戶存入額外資金。

用戶還可以隨時通過儲蓄儀表板，追蹤帳戶餘額或提取資金，方法是將資金轉移到關聯的銀行賬戶，或他們的 Apple Cash 卡，無需支付任何費用。