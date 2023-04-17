　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

記者林彥臣／綜合報導

由馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的「史上最大型火箭」「星艦（Starship）」，預計在美東時間17日上午9時（台灣時間17日晚間9時）發射。馬斯克稍早在推特上對此表示，「總有一天，星艦會帶我們上火星。」

根據《路透社》報導，星艦是一具「兩級火箭」，高度高達 394 英尺（120 公尺）比自由女神像還高，火箭系統第一階段推進器上的33具「猛禽」（Raptor）發動機，目前停放在位於德州墨西哥灣沿岸的發射台上。

▲▼馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的「史上最大型火箭」「星艦（Starship）」。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的「史上最大型火箭」「星艦（Starship）」。（圖／路透）

馬斯克在推特中指出，「團隊在（測試）開始前關閉一具發動機，還有一具發動機自行停止，所以總共有31具發動機點火。但發動機數量仍足以抵達軌道！」

不過馬斯克16日也在推特上回應一位網友表示，「成功不應該是預期的，最好的情況是將取得有關載具如何上升到太空，以及它將如何飛回地球的關鍵數據。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
貝克宇狂打工「買10萬名牌包送媽媽」！　崔佩儀激動大哭
台南知名小吃宣布回歸！　願意傳授廚藝
開電扇前「多一步驟」延長使用壽命　還能省電費
壯壯同框李多慧「比高虹安更像姊妹」！　網驚呼：雙胞胎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

大谷翔平先發對決吉田正尚　張育成板凳待命

5／3恢復營業！台南葉家小卷米粉宣布回歸　同步公告願意傳授廚藝

一天2狀況！長榮航空班機滑行「插銷忘移除」　延誤25分鐘起飛

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

電扇先別急著開！「多一步驟」延長使用壽命、有效省電費

壯壯同框李多慧「比高虹安更像姐妹」！　網驚呼：雙胞胎？

陸網選出「4大普男」粉絲吵翻！《陳芊芊》男星也上榜　高EQ回應了

開心跟魟魚合照！小朋友轉頭見「生鮮吃播」　眾人驚：牠在吃同事

縮短國有土地污染整治期　國產署與環保署合作

北大玩具節世代共融合　土城社福中心與北大社科院USR合作

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

美國新研究證實：做好可多活8.9年

失智婦遭12村民「輪流性侵」　檢方不起訴

渣男網紅！逼妻「吃藥3P」家暴還出軌女員工

即／台男遊日搭觀光船墜河　昏迷5日宣告不治

夫妻在家自製斷頭台　把自己斬首獻祭邪教

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

Sony世界攝影大獎　AI生成圖片竟獲優勝

營救紐機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤

美國又傳大規模槍擊　至少4死20傷

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

和ChatGPT聊天切記別犯「4大錯誤」

誤擊烏克蘭客機奪176命　伊朗10軍人遭判刑

更多熱門

相關新聞

科切拉音樂節女舞者從6m高空重摔墜地

科切拉音樂節女舞者從6m高空重摔墜地

美國加州的年度大型音樂節科切拉（Coachella）在第二晚爆出恐怖意外，一名女舞蹈演員在表演途中突然從6公尺高空重摔落地，導致表演一度中斷，現場還有一名觀衆被嚇暈。

親俄帳號擴散美機密　揪出美軍前女士官

親俄帳號擴散美機密　揪出美軍前女士官

男在家門口遇黑熊「對看3秒」結局超意外

男在家門口遇黑熊「對看3秒」結局超意外

和世界第一AV女優撞臉　正妹被煩到下海拍片

和世界第一AV女優撞臉　正妹被煩到下海拍片

日子過太好！男敗光積蓄　開車狂撒6百萬鈔票

日子過太好！男敗光積蓄　開車狂撒6百萬鈔票

關鍵字：

馬斯克SpaceX星艦北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面