馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

One day, Starship will take us to Mars https://t.co/oMrnBIiBjY — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2023

記者林彥臣／綜合報導

由馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的「史上最大型火箭」「星艦（Starship）」，預計在美東時間17日上午9時（台灣時間17日晚間9時）發射。馬斯克稍早在推特上對此表示，「總有一天，星艦會帶我們上火星。」

根據《路透社》報導，星艦是一具「兩級火箭」，高度高達 394 英尺（120 公尺）比自由女神像還高，火箭系統第一階段推進器上的33具「猛禽」（Raptor）發動機，目前停放在位於德州墨西哥灣沿岸的發射台上。

▲馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的「史上最大型火箭」「星艦（Starship）」。（圖／路透）



馬斯克在推特中指出，「團隊在（測試）開始前關閉一具發動機，還有一具發動機自行停止，所以總共有31具發動機點火。但發動機數量仍足以抵達軌道！」

不過馬斯克16日也在推特上回應一位網友表示，「成功不應該是預期的，最好的情況是將取得有關載具如何上升到太空，以及它將如何飛回地球的關鍵數據。」