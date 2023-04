記者林彥臣/綜合報導

由馬斯克(Elon Musk)旗下公司SpaceX所打造的史上最大型火箭「星艦(Starship)」,預計在美東時間17日上午9時(台灣時間17日晚間9時)進行發射任務,宣告任務暫停。SpaceX擔任首席系統工程師因斯普魯克(John L. Insprucker)在直播解說中表示,由於超重型推進器的增壓系統出現問題,飛行指揮官決定「今天停止發射」。

根據CNN報導,目前尚不清楚何時重啟發射任務,但確定至少必須經過48小時,才能再次發射。

SpaceX 系統工程師泰斯(Kate Tice)「我們不太確定下一次發射的時間安排,這將取決於 SpaceX 從今天觀測到的數據」

馬斯克也在推特發文表示,「壓力閥似乎被凍結,所以除非它很快重啟運作,否則今天不會發射」。

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today