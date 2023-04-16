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三峽碧螺春春季評鑑出爐　天芳茶行奪特等獎

▲三峽碧螺春評鑑出爐 天芳茶行奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽碧螺春春季評鑑結果出爐，天芳茶行奪特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽有臺灣綠茶故鄉的美名，新北市政府農業局輔導三峽區農會於日前辦理春季碧螺春評鑑，共有192點茶品參賽，今年特等獎由天芳茶行奪得，邀請民眾品嚐來自臺灣綠茶故鄉絕佳甘甜滋味，以行動支持農民，一起挺好茶。

農業局指出，今年三峽碧螺春評鑑由行政院農業委員會茶業改良場課長林金池及文山分場股長潘韋成擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型以及茶湯的色澤、香氣、滋味及葉底等項目進行評審分級，評選出特等、頭等、金獎、銀獎及優良共5等次，本次獲獎共161點。

農業局表示，碧螺春以手工採摘青心柑仔茶樹一心二葉茶菁，製造過程農友時常會攤放靜置茶菁數小時但不經過攪拌程序，以改善茶葉的風味。評鑑賽事最後由天芳茶行拿下特等獎，主審林金池表示，特等獎茶葉茶菁條件佳，芽葉壯實緊結，湯色碧綠清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香，滋味鮮活甘甜濃稠喉韻佳，葉底芽光壯帶黃綠色，葉底肥厚，極具優質碧螺春品質特色。

▲三峽碧螺春評鑑出爐 天芳茶行奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，沖泡綠茶時水溫度以75至80℃間為佳。

天芳茶行由第五代青農黃耀寬所經營，擁有2公頃的茶園，茶園不僅通過有機認證，且製茶廠通過農委會安全衛生四星級評鑑認證，三峽區農會理事長蘇俊龍表示，「碧螺春」綠茶為不發酵茶，茶乾外觀新鮮碧綠，芽尖白毫多，形狀細緊捲曲似螺旋，以手工嫩摘茶樹。

蘇俊龍說，透過茶師精湛製茶技術炒菁後所揉製而成，茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，沖泡綠茶時水溫度以75至80℃間為佳，亦適合冷泡、冰泡法最能突顯香氣滋味及醇厚爽口，還能完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等豐富營養成分，同時減少咖啡因等苦澀味的釋出。

農業局長李玟表示，新北市致力營造農民、產業及自然環境共好的農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，並結合大學合作創新特色調飲，提升在地好茶新價值，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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