獨／名醫顧芳瑜遭搜索畫面曝！診所發336字聲明稿：不會被打倒

記者吳奕靖／台北報導

國內知名泌尿科醫師顧芳瑜在17日早上9點半在診所看診時，檢調人員衝進診所表示要查案，不但查扣大量病歷，同時帶走顧芳瑜醫師，據了解，目前還在偵訊當中，而診所在下午跟晚上的診察並不受影響。同時，對於此次搜查，顧芳瑜診所發出336字的聲明。

▲國內知名泌尿科醫師顧芳瑜診所遭到檢警搜索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過監視器畫面，可以清楚看到，上午9點多，穿著警察背心的員警在診間裡頭來穿梭搜索，有人坐在診療區醫師的座位調閱電腦資料，顧芳瑜醫師坐在平常看診民眾的位置接受詢問，表情一臉無奈，隨後就被員警帶走。

▲顧芳瑜醫師在診間被搜索，一臉無奈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此診所表示，疑似是遭到同行陷害舉報「詐領保險費」，對此發出336字的聲明稿：

針對檢調今日進入本診所搜查一事，以下為本診所之聲明：

1. 針對今日的風波，造成病患與相關人員心裡的不安和不便，本診所在此鄭重向大家表示遺憾及歉意。

2. 本診所針對診斷證明之開立，一向以根據病患之實際狀況開立，並無造假。

3. 顧芳瑜院長鑽研男性醫學相關領域，包皮環切手術之手 術量為台灣數一數二，故經手之病患數量當然相對較多，實在不能以病患請領理賠之件數及金額當作嫌疑的依據。

4. 顧芳瑜院長原為台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師，因科內主治醫師利用職權之便，三番兩次利用檯面上與檯面下的操作來抹黑攻擊，顧院長不願捲入白色巨 塔內的明爭暗鬥，因一心只想為廣大病患服務，故而選擇離開北醫向外打拚。今日之事件，讓人不免聯想是否也為同業的惡意檢舉。

5. 作為男性健康的領航者，是顧芳瑜泌尿科診所的期許與目標，我們不會被這件事情打倒，未來也將秉持此理念繼續服務民眾。





▲顧芳瑜醫師在診間被搜索，診所發出聲明稿。（圖／記者吳奕靖翻攝）