營救紐西蘭機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤「傳有士兵被關押」

▲紐西蘭37歲機師梅滕斯遭印尼巴布亞地區分離主義武裝分子劫為人質。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭一名機師2月遭印尼巴布亞（Papua）地區分離主義武裝分子劫持為人質，印尼軍方展開營救。不過官員16日透露，一支被派去救援的部隊遇襲，至少有6名士兵死亡，約有30人失蹤。

衛報報導，印尼軍方初步消息顯示，在15日這天，西巴布亞民族解放軍襲擊者鎖定恩杜加一處哨所開火，此處大約有36名士兵駐守。依據記者看到的軍方報告，這起事件造成至少6人死亡，另有21人逃進叢林。不過印尼軍方發言人僅證實一人死亡；另有消息指出，有9名士兵被叛軍抓走關押。

軍方發言人說明，此次部隊行動是為了營救2月被劫持為人質的紐西蘭機師梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens），當局正在尋找30名士兵的下落，「目前還不清楚到底有多少印尼士兵傷亡，但大雨、霧、缺乏通訊這些因素都阻礙我們的搜索疏散工作。」

印尼海軍發言人威迪約諾（Julius Widjojono）指出，當士兵試圖針對機師與挾持者所在位置附近區域進行搜查時，與叛軍爆發衝突，叛軍朝一名士兵開槍，這名士兵墜落15公尺深谷，接著在軍方運出遺體時發動第2次攻擊行動。截至目前，他只確認一人死亡，不過如今將以最大限度展開搜索行動。

叛軍發言人桑伯姆（Sebby Sambom）透過聲明表示，組織成員發動攻擊是為了報復3月份的事件，當時有2名反政府武裝份子和印尼安全部隊交火後喪命。桑伯姆敦促印尼政府停止在巴布亞的軍事行動。

今年2月，紐西蘭的37歲飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在恩杜加，當時他們正準備接走在當地進行醫療中心工程的15名建築工人，結果卻在降落後遭當地武裝勢力劫持。