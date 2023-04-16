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新加坡油輪失聯！慘遭西非海盜「登船洗劫」　韓籍輪機長一度受困

▲▼新加坡籍油輪「成功9號」在西非海域被海盜劫持綁架。（圖／翻攝自新加坡MPA）

▲新加坡籍油輪「成功9號」在西非海域被海盜劫持綁架。（圖／翻攝自新加坡MPA）

記者羅翊宬／編譯

一艘4300噸級的新加坡籍油輪「成功9號」（Success 9）近日在非洲西岸的幾內亞灣，因遭遇海盜洗劫、綁架而失去聯繫，船員多半來自緬甸、新加坡、中國、印尼，以及包括1名南韓籍的輪機長。最新消息指出，該艘油輪最後成功獲釋，今（16）日凌晨已停靠象牙海岸最大港口城市阿必尚。

根據《韓聯社》，南韓外交部指出，新加坡籍油輪成功9號於10日下午11時（南韓時間），在象牙海岸南方309海里（約572公里）處失去聯繫，船上載著一名擔任輪機長的南韓籍公民，原因是該艘油輪遭到當地12名海盜綁架，海盜將船上貨物和個人物品洗劫一空，接著在破壞船上通訊設備後逃之夭夭。

成功9號直到15日從海盜手上獲釋後，才成功與外界恢復聯繫。

該艘油輪載有1名韓籍輪機長、15名緬甸船員，以及新加坡籍、中國籍、印尼籍等外國船員。

南韓政府從船商接獲成功9號遭到挾持、斷絕聯繫的消息後，於11日凌晨成立對策小組，由外交部部長朴振、副部長李度勳多次召開並主持會議。南韓政府預計之後將透過駐當地使館面談該名韓籍船員，並透過外交力量提供必要協助。

西非幾內亞灣海盜頻繁出沒，尤其每年3至8月最為嚴重。據悉，去年11月也有2名韓籍船員搭乘的油輪「B-OCEAN」號，在象牙海岸南方200海里處遭到海盜綁架、洗劫船上價值約30億韓元的3000噸石油，最後成功獲釋。

全球最大航運新聞網《TradeWinds》則指出，成功9號早在3月26日就慘遭海盜在距離剛果黑角約140海里處劫持，該艘油輪3月31日被發現，但6名船員已被綁架，之後更於4月10日被「身份不明」人士登船，導致對外通訊中斷，新加坡海事與港務局（MPA）和船商Hai Soon集團、位於賴比瑞亞首都蒙羅維亞的海上救援中心等多國機構協調救援。

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