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緬甸新年特赦　軍政府宣布「釋放3000囚犯」含近百名外國人

▲▼緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

緬甸軍方自2021年政變掌權以來，監禁了數千名異議者與支持民主的運動人士，包括民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。緬甸軍政府17日最新聲明表示，為了慶祝傳統新年節日，將特赦3113名囚犯，其中包含98名外國人。此前，軍政府上周才於11日派戰機空襲中部一處村莊，導致20名孩童在內共133人死亡。

根據路透社報導，緬甸中將、國家管理委員會祕書昂林兌（Aung Lin Dwe）在親軍方的Telegram頻道聲明，這次特赦是為了慶祝緬甸新年，「為人民帶來歡樂，解決人道主義憂慮」。軍政府發言人並未回應路透社聯繫，目前尚不清楚特赦名單中包含哪些人。

▲▼緬甸。（圖／路透）

▲緬甸民意領袖翁山蘇姬正在服刑。（圖／路透）

報導指出，軍政府2021年2月1日政變時推翻翁山蘇姬領導的文官政府，並拘捕了包含她在內的許多高級官員。曾獲得諾貝爾和平獎的翁山蘇姬去年被加判5項貪腐罪名，最終總刑期累計長達33年，目前正在獄中服刑。

聯合國人權事務高級官員辦公室（OHCHR）今年1月曾指出，緬甸軍事政變以來已有1.7萬人被捕，至少1.3萬人仍未獲釋。當地組織政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）則稱，至少有1萬7460人仍被關押，3240人遭殺害。路透表示，軍政府會定期特赦，但今年和去年的獲釋人數，比起2021年緬甸新年時釋放2.3萬人相比，顯得相當少。

此前，緬甸民族團結政府（NUG）11日上午在甘勃盧鎮（Kanbalu）舉行辦公室開幕儀式，現場約300人聚集一同慶祝，軍政府派遣Mi-35戰鬥機投下2枚炸彈並開火，導致133人死亡、50人受傷，其中包括20名孩童。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，如果這起空襲因此造成平民傷亡，那是因為他們幫助「恐怖份子」。

據悉，民族團結政府為緬甸的平行流亡政府，是為應對軍政府發起政變而於2021年4月成立，內閣成員多為2020年緬甸議會選舉當選的議員、少數族裔成員、反對派關鍵人物，幾乎所有閣員都處於流亡狀態。

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