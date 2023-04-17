南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

▲7旬老伯因酒醉路倒，獲中興警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

70歲的簡姓老伯日前晚間到友人家飲酒聊天，返家時不勝酒力而嘔吐，並倒在路上呼呼大睡，另一名91歲老婦則在白天因身體不適當街摔倒；中興警分局獲報後先後派員前往，將2名長輩分別安全護送回朋友家和自家，化解虛驚。

中興警分局永清派出所巡佐賴水瞬、警員簡羽函日前執行巡邏勤務時，民眾報案稱中興新村光明五路有人路倒，警方到場了解，發現1名70歲的阿伯酒醉、倒臥馬路上睡覺，身上還有嘔吐物痕跡，警方將他喚醒並詢問其姓名，老伯卻語焉不詳，僅說先前在友人家喝酒。

▲警方會同消防隊將簡姓老伯送往友人家留宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警耐心逐戶詢問附近居民，終於找到其友人姜姓住戶，姜姓民眾表示，這名簡姓友人晚間和他及其他朋友在家飲酒，後來說要回家就離開了，不知道他竟睡在外面馬路；由於簡男堅持不願就醫，警方會同消防隊將他送至姜姓友人家留宿，並提醒由於簡男嘔吐過，請姜姓民眾讓他保持側睡姿勢、避免噎住，民眾也十分感謝員警的暖心協助。

府西派出所警員黃士哲日前則在執行勤查勤務時，獲民眾報案稱中興新村光榮南路有人路倒，到場了解發現高齡91歲的老阿嬤在人行道不慎摔倒，所幸意識尚清楚。

▲9旬阿嬤因身體不適當街摔倒，中興警方及時救援護送返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

老婦表示因血糖過低，不慎自行跌倒，並沒有外力介入，經救護人員檢視其生理徵狀，血壓、血糖、呼吸及體溫均正常，外表未發現外傷，尚無立即危險，讓現場人員皆鬆了一口氣；警方隨後聯繫其子女，對方表示因人在外工作，麻煩警方協助將母親送返家中休息，對警消救助深表感謝。