　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

▲7旬老伯因酒醉路倒，獲中興警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲7旬老伯因酒醉路倒，獲中興警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

70歲的簡姓老伯日前晚間到友人家飲酒聊天，返家時不勝酒力而嘔吐，並倒在路上呼呼大睡，另一名91歲老婦則在白天因身體不適當街摔倒；中興警分局獲報後先後派員前往，將2名長輩分別安全護送回朋友家和自家，化解虛驚。

中興警分局永清派出所巡佐賴水瞬、警員簡羽函日前執行巡邏勤務時，民眾報案稱中興新村光明五路有人路倒，警方到場了解，發現1名70歲的阿伯酒醉、倒臥馬路上睡覺，身上還有嘔吐物痕跡，警方將他喚醒並詢問其姓名，老伯卻語焉不詳，僅說先前在友人家喝酒。

▲警方會同消防隊將簡姓老伯送往友人家留宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方會同消防隊將簡姓老伯送往友人家留宿。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警耐心逐戶詢問附近居民，終於找到其友人姜姓住戶，姜姓民眾表示，這名簡姓友人晚間和他及其他朋友在家飲酒，後來說要回家就離開了，不知道他竟睡在外面馬路；由於簡男堅持不願就醫，警方會同消防隊將他送至姜姓友人家留宿，並提醒由於簡男嘔吐過，請姜姓民眾讓他保持側睡姿勢、避免噎住，民眾也十分感謝員警的暖心協助。

府西派出所警員黃士哲日前則在執行勤查勤務時，獲民眾報案稱中興新村光榮南路有人路倒，到場了解發現高齡91歲的老阿嬤在人行道不慎摔倒，所幸意識尚清楚。

▲9旬阿嬤因身體不適當街摔倒，中興警方及時救援護送返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲9旬阿嬤因身體不適當街摔倒，中興警方及時救援護送返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

老婦表示因血糖過低，不慎自行跌倒，並沒有外力介入，經救護人員檢視其生理徵狀，血壓、血糖、呼吸及體溫均正常，外表未發現外傷，尚無立即危險，讓現場人員皆鬆了一口氣；警方隨後聯繫其子女，對方表示因人在外工作，麻煩警方協助將母親送返家中休息，對警消救助深表感謝。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
紅到國外！　來台灣急衝「23歲噴水棉花糖」
普發6千被領走！　原因曝光
「蝦子才端上桌」準婆婆怒走人　全家傻眼！媒人嗆：婚事免談了
LIVE／徐巧芯同框謝龍介　曝芯費大戰關鍵最後回合
快訊／騎車買便當與水泥車擦撞！　男女慘捲輪下
快訊／樂天桃猿3連敗　一口氣3人降二軍
快訊／三重女裸屍！新店男殺價做2次　5萬元交保
快訊／美軍驅逐艦現蹤！　由南往北穿越台灣海峽
A321撞破波音777班機　長榮航勤回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

南投縣府大專生暑期工讀月薪24.6K　112名額4／18起受理報名

南投翁走出朋友家就躺馬路大睡　警挨家挨戶找到酒友留宿

佳大世界企業工會與公司簽署團體協約　王鑫基肯定良好勞資關係

腸病毒高峰期將至　嘉義市長黃敏惠帶頭勤洗手

落實源頭污染減量　大型柴油車舊換新最高補助43萬元

嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

嘉市國小新生登記送好禮　靜電式白板膜激發圖畫想像力及創造力

嘉義市副市長陳淑惠4／16卸任　黃敏惠不捨仍祝福

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

快訊／內湖掃射15槍做案機車找到了　被丟基隆河「退潮後現形」

桃園休旅車撞分隔島擊落燈桿！駕駛恍神出事　對向砂石車險遭砸　

海歸牙醫爭議難平　國際牙醫聯合會：願讓國內公費生先選分發地

配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床

U:NUS團長當黑手淚崩　徐懷鈺一看鼻酸：被感動到了！

肺癌發現多已晚期！「1關鍵」揪無症狀早期　治療存活率90%

印度出土這1顆「大鑽包小鑽」　天然形成中空包覆！罕見鑽石照片曝

基隆男領6千驚見：無法領取！「個資外洩」原因曝光　警彰化逮2嫌

大鐵門上「開小門」做什麼？眾人歪樓　神人揪1字懂了…給解答

現象級動畫【我推的孩子】歌詞暗黑到胃痛…論華麗到令人作嘔的偶像文化

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

花蓮水產培育所重建開放　80親子體驗食魚教育

更多熱門

相關新聞

台南山友登山　血糖過低脫隊迷路

台南山友登山　血糖過低脫隊迷路

1名山友從台南出發與其他山友共37人搭乘遊覽車，一起到屏東縣來義鄉集棚山登山，疑似低血糖發作因體力不支脫隊迷路，請求救援，屏東縣政府消防局獲報出動消防、義消、特搜大隊人員上山救援，由於山友不會使用智慧型手機，影響搜救作業，經近6小時才將他尋獲，護送下山。

從亂葬崗救出！狗狗坐鞦韆笑超歪

從亂葬崗救出！狗狗坐鞦韆笑超歪

男深夜爆頭！監視器揭「暗黑蜘蛛人」

男深夜爆頭！監視器揭「暗黑蜘蛛人」

營養師教你「5件事」避免經濟艙症候群

營養師教你「5件事」避免經濟艙症候群

北市醉男連續縱火4處　酒測值曝光

北市醉男連續縱火4處　酒測值曝光

關鍵字：

酒醉身體不適獨居路倒救援

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面