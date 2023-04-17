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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰轟「支持當部長」黑函使人不當選　徐巧芯：世代雙贏

▲費鴻泰控徐巧芯發不實文宣。（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲費鴻泰控徐巧芯發不實文宣。（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市立委第七選區（信義、南松山）初選「芯費大戰」16日開始至18日進行連續3天的電話民調，22日舉辦黨員投票。立委費鴻泰今（17）日上午受訪時指出，對手徐巧芯發放攻擊文宣，指徐當立委，自己被安排當部長，「請問他當總統嗎？可以這樣分配我嗎？」警告徐巧芯，這種不光明磊落的方式贏了，也不會贏得尊重。對此，徐巧芯旋即發出三點聲明表示，「我支持徐巧芯做立委、費鴻泰當部長，世代雙贏」，是不少選民對選區的期待，更是代表團結、砲口一致對外的精神。

針對費鴻泰今早受訪批，「徐巧芯用不正當的手段，意圖使我不當選」，徐巧芯說， 這是一份正式的競選文宣，上面都有自己的簽名，絕非黑函。也不可能有人看到文宣以為是黨部發的，提供文宣給大家參考。

徐巧芯指出第二點，該文宣內容是「我支持徐巧芯做立委、費鴻泰當部長，世代雙贏，松信加油，戰力加倍，並肩打贏2024、力拚重返執政」是我的主張，也是不少選民對選區的期待，更是代表團結、砲口一致對外的精神，更是尊重費委員的過往，並未對他否定，亦無人身攻擊，我認為是屬於是正面的文宣。再者，英國也有影子內閣的概念，怎麼會是「意圖使人不當選」？明明是很正面的訴求，光明磊落，卻要被「警告」，我很遺憾，也相當傷心我的好意遭到曲解。

第三點，徐巧芯強調，這個文宣是在4月1日就發出的派報，為何費鴻泰當時沒有意見，等到在進行電話民調的時候才拿出來扭曲？若真的是「意圖使人不當選」，歡迎費委員對來提告，「我絕對經得起檢驗，可受公評。在民調期間、選戰最後關頭，我希望彼此應該保持正面的選舉，不要亂發脾氣，要保持君子之爭的風度，團結對外！」

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