凍未條！國民黨團喊「5月徵召侯友宜」　要黨中央「別把事拖壞」

▲國民黨上周三中常會，朱立倫與侯友宜互動熱絡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較民進黨已在上周三確定2024總統候選人為主席賴清德，國民黨人選仍是未定之天，且產生「郭侯相爭」局面讓藍營基層相當焦慮；被視為黨內最強母雞的新北市長侯友宜上周南下出席活動時致詞「守護中華民國勇往直前、捨我其誰」，對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗今（17）日受訪直言，侯的說法已是百分之百表態了，建議黨中央別再拖，務必立刻徵召，書記長謝衣鳯也透露稍早黨團會議內容，到底先徵召再整合，還是先整合再徵召，並沒有共識，但有志一同是盡快徵召侯友宜。

曾銘宗今日上午受訪時指出，侯友宜守護中華民國捨我其誰的言論，可以確定已是百分之百表態，今日上午黨團幹部會議就是交換意見，大部分委員認為不管提誰，但現階段是侯友宜，建議黨中央加快徵召速度，「別再拖！再拖下去只會把好好的事給拖壞！」

謝衣鳯則說，黨團幹部會議當中，絕大多數委員認同侯友宜是最強母雞，即便有少數不挺侯，也認為徵召侯後就會團結，也同樣喊話黨中央能夠儘速的徵召侯友宜，「大家都覺得六月太晚，五月才剛好」！

曾銘宗表示，侯友宜在嘉義的致詞就是百分之百表態，另外，國民黨是有制度的政黨，快點徵召，他就是最強母雞；謝依鳳補充，黨團內部對於到底先徵召還是在整合，還是先整合再徵召，是沒有共識，但有志一同，因為民進黨已推出賴清德，因此國民黨也應該在五月份就提出候選人。