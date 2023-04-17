談藍營「三階段徵召」危機與轉機　黃暐瀚：不團結怪侯怪郭都沒用

▲國民黨主席朱立倫宣布國民黨2024總統提名人將採取徵召制。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統大選提名人採徵召制，人選尚未出爐，對此，媒體人黃暐瀚17日就在臉書分析藍營「三階段徵召」的危機與轉機，他也提到自己日前說過「侯友宜、郭台銘穩定輸給賴清德」，是民調「穩定落後」的事實，再加上國民黨本身不團結，怪給侯郭都沒用。

黃暐瀚表示，上周他談了國民黨的「三階段徵召」，分為「黨內，侯友宜」、「泛藍，郭台銘」、「非綠，柯文哲」，而這個做法隱含了危機，也存在轉機。

黃暐瀚分析，危機的部分是，假設二階段鴻海創辦人郭台銘民調輸，但卻又不退，泛藍將實質分裂；再來三階段整合民眾黨主席柯文哲，恐怕純粹流於國民黨自己的「夢想」甚至「幻想」，民眾黨很可能「堅持選到底」，所謂第三階段，有很大的機會，毫無意義；最後就是「時間」，照三階段這麼走下來，最後藍營的總統參選人，不到六月，難以底定，時間上輸給民進黨的候選人賴清德太多，賴清德連「信賴台灣之友會」都已經辦了兩場（台南、宜蘭），還在全台跑透透中。

至於轉機的部分，黃暐瀚指出，假設二階段新北市長侯友宜勝郭台銘，郭願搭檔或支持（徐圖未來擔任重要職位），反之郭若勝，侯留新北專心市政，不管郭侯合或侯郭配，對國民黨都將是劑強心針；到了三階段，如果柯文哲願意與國民黨進入「實質合作」討論，猶如2004的國親總統搭檔共選，立委分區禮讓，那麼「國、民」合，將是實質團結「藍白力量」的唯一解方，3+2大於4，到時候危險的，就變成賴清德。

黃暐瀚最後提到，上周他說道「侯郭穩定輸給賴清德」，是他談了多次的「民調穩定落後」，再加上不團結，推侯推郭都是沒用，他強調，「我的穩定落後，是指眼前的事實，並不是我黃暐瀚『神機妙算、鐵口直斷』國民黨穩輸賴清德」，且情勢一直在變，他所提的「轉機」一旦真的發生，勝率又會波動。他也提醒，請大家關心政治，與時俱進，更新狀況，但不要入戲太深。