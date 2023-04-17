侯友宜500萬搓湯圓？民進黨3問　律師揭恐違2法嚴重下場

▲民進黨今天上午舉行「侯友宜說清楚講明白」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

媒體人羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，引發輿論譁然。民進黨發言人張志豪17日提出3問質問侯友宜，呼籲當面說清楚，不要再讓「侯家軍」出來講似是而非的言論，強調「搓圓仔湯」是法律問題，不是政治問題；律師黃帝穎直指，《公職人員選舉罷免法》的「搓圓仔湯」條款，最重可判10年徒刑，且該法明定黨內初選也適用，法檢調應進行調查。

羅友志16日透過臉書爆料，2014年他投入黨內立委初選時，侯友宜曾拿出500萬想「搓圓仔湯」，更放話侯友宜再不好好做事將每日一爆；國民黨新北議員江怡臻、呂家愷則紛紛表示，以自己對侯友宜的了解，和過去在市府共事的經驗，「如確有此事，我辭去議員職務」。

民進黨今天上午舉行「侯友宜說清楚講明白」記者會。張志豪說，根據羅友志指涉的人事時地物，這不是搓圓仔湯，什麼才是搓圓仔湯，這種舉措根本是扼殺民主，因此，民進黨要3問侯友宜：第一，侯友宜在2014年是否和羅友志在新北市府見面？第二，侯友宜是為誰操盤？國民黨主席朱立倫？還是某高層？第三，侯友宜搓圓仔湯500萬資金從何而來？

黃帝穎指出，對於羅友志的500萬說法，侯友宜涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》的「搓圓仔湯」條款，最重可判10年徒刑，且該法明定黨內初選也適用，依法檢調應該進行調查，同時，侯友宜也涉嫌違反《政治獻金法》，依法只有擬參選人才能開立政治獻金專戶收受政治獻金，但2014年的侯友宜並非參選的候選人，無政治獻金專戶卻非法收受政治獻金，最重可處3年徒刑，這是嚴肅法律問題，侯友宜不能再迴避，應清楚向社會說明。

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷表示，2014年選舉江怡臻及呂家愷兩位議員根本未參選，憑什麼為侯友宜證明？在侯友宜高調炫耀他喬黨務能力的同時，卻遭爆料曾以500萬資金為代價，要求羅友志換到其他選區參選，侯友宜是否也用同樣或類似的招式，勸退國民黨內的人選？從該事件來看，侯友宜背後的金主真的有實力，才能發揮「鈔能力」，讓侯友宜冒著違法的風險，喬來喬去。