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朱立倫稱少製造內鬥紛擾　鄭麗文再嗆別內耗：人選不出爐怎整合

▲▼陳建仁赴立法院備詢 立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於2024年總統大選，民進黨已正式提名賴清德，而國民黨人選懸而未決，國民黨立委鄭麗文對此指出，國民黨不可能提名非黨員參選總統，呼籲黨中央應從速從簡徵召新北市長侯友宜，早日定於一尊，「別再拖延徵召提名時間！」黨主席朱立倫今（16）日則冷回，多做對團結有利的事，少做製造內鬥、紛擾的事。鄭麗文再回應，沒有人反對整合黨外勢力，重點是時間點的問題，黨真的不需持續虛耗內部能量。

朱立倫今日上午表示，徵召總統參選人的過程中，希望大家同心協力，多做一些團結有力的事情，少做可能製造內鬥紛擾的事情，這個時候只要能夠團結任何朋友都是好事，不只是總統候選人，立委也是如此，希望泛藍、非綠朋友與能為台灣好、為中華民國好的朋友都要支持，希望大家秉持這樣的心，少製造任何造成敵對的對象。

鄭麗文則無奈回應，沒有人反對整合黨外勢力，但問題是這跟早點完成總統參選人提名不衝突，總統參選人遲遲不出爐，要怎麼整合？鄭麗文說，每次朱立倫遇到類似狀況都是這麼說，已是老調重彈，沒有什麼特別之處，大家都知道要團結，但大家焦慮的是擔心國民黨總統參選人提名作業能不能順利早日完成，否則會影響國民黨的士氣跟選情，這就是黨內普遍的心聲。

鄭麗文指出，既然朱立倫已經說侯友宜是最強母雞，祕書長黃健庭也說黨內態勢非常明顯，就是侯友宜，那國民黨立委們當然會希望盡快從速從簡，完成徵召提名作業，這跟團結兩字並沒有任何衝突。她強調，盡早徵召侯友宜，黨內才能啟動選戰模式，不需要再持續虛耗，引起不必要的揣測、陰謀論，這都只會讓國民黨受傷。

鄭麗文感嘆，所謂整合非國民黨勢力、非綠聯盟，能不能順利完成都還不明朗，也曠日廢時，真的不要再把這些事跟徵召總統參選人糾纏在一起，應該先完成總統參選人提名，再視局勢發展整合黨外力量，這才有助於團結；總統參選人都沒有產生，要怎麼團結，怎麼邁向勝選？這都是空話。

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