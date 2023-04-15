拓展新住民職場視野！國教署推動國際體驗　提升就業競爭力

▲為拓展新住民職場視野，國教署辦理國內台廠企業見習活動，讓學生到現場體驗。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為培養新住民子女多元文化學習能力及國際就業競爭力，教育部國教署推動「新住民子女國際職場體驗」，透過語文增能課程，讓新住民子女瞭解父（母）原生國的文化底蘊，並鼓勵參訪體驗父（母）原生國職場現況，期盼藉由國際職場體驗，營造跨國文化的自信，成為搭起台灣與東南亞國家的重要橋梁。

「新住民子女國際職場體驗活動」從105年度起辦理，國教署指出，利用暑假期間補助高中端新住民子女，進行東南亞國家海外職場體驗活動，鼓勵新住民子女參訪體驗父母原生國職場現況，善用其身具父母原生國母語的語文優勢，增進學生國際職場實務知識與技能，提高畢業後國際就業競爭力，並讓新住民學生有機會認識東南亞文化。

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不過，近3年因疫情影響，停辦國際職場體驗，但國教署表示，仍啟動應變方案，改請在兩地地都設有公司及工廠的台商企業，在考量職場安全與勞動條件下，請其協助辦理國內台廠企業見習活動。

國教署表示，111年度邀請信統電產公司及太宇科技公司攜手參與，讓學生親自到產業現場見習體驗，台廠企業則針對「越南職場工作環境、越南勞動條件的認識、勞工權利保障」等課程進行業師講座，透過完善職場實務經驗，協助新住民學生瞭解越南產業與就業現況環境。

▲受疫情影響，國教署辦理國內台廠企業見習活動，為新住民子女拓展職場視野。（圖／教育部提供）

國教署指出，國際職場體驗活動不僅是新住民學生知識與技能的學習，更加深其母語學習動機及多元文化的實際體驗，讓學生瞭解不同的文化與學習尊重差異，增進新住民子女自我認同與國際視野，深化新住民子女發展優勢，也營造跨國文化的自信，強化學生自我認同，更藉由國際職場體驗活動，使學生符合區域產業需求，並搭起我國與東南亞國家的重要橋梁。