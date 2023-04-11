陸交付泰軍萬噸級船塢登陸艦　可載6架直升機成東南亞最大現役艦艇

▲泰國購買的大陸071船塢登陸艦（出口型）象島艦正式交付。（圖／翻攝泰國皇家海軍推特，下同）

記者魏有德／綜合報導

泰國皇家海軍昨（10）日證實，軍方代表在上海滬東中華造船廠接收一艘071ET型（出口型）船塢登陸艦。泰國《曼谷郵報》引述皇家海軍 (RTN) 文章稱，這艘作為潛艇補給艦的新型護衛艦將於4月27日抵達泰國，071ET艦也將成為東南亞地區最大的現役艦艇。

《環球網》報導，泰國海軍官方推特4月10日發文稱，泰國海軍向滬東造船廠集團訂購的071ET型船塢登陸艦已經正式交付，並在該艦上舉行了交船證書簽署儀式，泰國海軍以及中國船舶集團相關人員出席該儀式。

據了解，2019年9月9日，中泰雙方是在2019年9月正式簽署071ET艦的採購合約，也是大陸首次出口兩棲登陸艦。當時，《曼谷郵報》報導稱，泰國海軍購買此艦為20年計劃的一環，預計到2036年前，江有4艘大型兩棲艦服役，以用於各種行動。

這艘在上海滬東中華造船廠製造的071ET艦在2022年12月完成海試，直至2023年1月4日，泰國皇家海軍副司令西里薩瓦上將出席在上海舉行的下水儀式，並確認該艦名稱為「象島」號（HTMS Chang III）（舷號792）。

「象島」號為解放軍海軍071型船塢登陸艦的出口型，長213公尺，寬28公尺，最高航速可達25節，航程可達1萬海里。公開數據顯示，「象島」號的排水量超過兩萬噸，能搭載至少600名海軍陸戰隊成員及2艘兩棲登陸艇，還能搭載最多5架泰國海軍現役的「海鷹」等直升機。