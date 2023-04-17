郵局今開放臨櫃領6千！30分鐘5萬人搶領　「1~2分鐘內可領到」　

▲郵局今開放民眾臨櫃現領6千元，半小時就5萬人搶領。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

普發現金6千元今(4月17日)起開放民眾到郵局臨櫃現領，首周採身分證尾數單雙號分流，今開放「末碼1、3、5、7、9」者先領取，有民眾清晨7點10分就到郵局排隊，僅花1分多鐘就領到現金，記者實測，也在2分鐘內就順利領到。根據統計，今一開放30分鐘已5萬人搶領。

全台已有超過1600萬人透過登記入帳或ATM領取普發現金6000元，不過仍有近700萬人還沒領，今起開放民眾到郵局臨櫃現領，首周採身分證尾數單雙號分流，今天(17日周一)、19日周三、21日周五開放尾數單號1、3、5、7、9這5個號碼民眾請領；18日周二、20日周四、22日周六則開放尾碼雙號2、4、6、8、0者領取，全台1298間郵局都可領現。

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北市金南郵局今一早還未營業就出現8名等領6千元現金民眾，有民眾上午7時10分就到金南郵局排隊，因應提早排隊人潮，原定8時半營業的金南郵局上午8時15分就開放排隊民眾入內就座等候。

搶頭香的毛先生僅花一分多鐘就領到6千元，毛先生表示，他一早7點10分就來排隊，他自己已經透過ATM領取6千元普發現金，今天是特地跑一趟郵局代替93歲的父親代領，作業速度很快，一下子就領到錢了。

▲▼郵局今開放民眾臨櫃現領6千元，半小時就5萬人搶領。（圖／記者李姿慧攝）

另一名趙小姐表示，因她的家人在國外，因此她來幫忙代領，比起領三倍券和五倍券，這次現領6千元速度很快，大約1到2分鐘就領到了。

戴小姐則表示，因為她不會操作電腦登記入帳，也擔心出錯，因此今天開放臨櫃領取第一天就趕來領，郵局處理速度很快，領到6千元相當開心。

▲民眾趕在郵局開放臨櫃發放普發現金6千元首日領現。（圖／記者李姿慧攝）

《東森新媒體ETtoday》記者也現場實測領取及代領6千元現金共2筆，加上簽名填寫資料，大約2分鐘內就拿到現金。

另今也有不少領有年金民眾普發現金6千已自動入帳，仍前來郵局現領，郵局人員透過系統發現該筆已領取，提醒民眾已入帳。

中華郵政公司表示，今上午各郵局未出現大量排隊人潮，民眾一來就馬上消化掉人潮，作業正常，每一筆電腦處理作業速度30秒到1分鐘內就可以處理完。

根據財政部全民共享普發現金系統統計，截至上午9時，郵局開放領取6千元約30分鐘，全台已有5萬0013人臨櫃領取。