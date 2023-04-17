郵局臨櫃領6千首日！1.5小時13萬人領取　明天換「尾碼這5碼」領錢

▲郵局今開放臨櫃領取普發現金6千元首日，不少民眾開心領現。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

普發現金6千元今(17日)起開放民眾到郵局臨櫃現領，首周採身分證尾數單雙號分流，今開放「末碼1、3、5、7、9」者先領取，1.5小時內已有13萬人衝郵局臨櫃現領6千元。明天則換身分證尾碼雙號「2、4、6、8、0」者領取。

中華郵政發言人楊素珠表示，今天是郵局開放臨櫃領現普發現金6千元第一天，上午8點30分開門營業，沒有出現大排長龍情況，部分郵局略有人潮，已經啟動簡易快速窗口，或專辦櫃台紓解人潮，截至上午10點，已有13萬人領取全民共享普發現金6千元。

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郵局今(17日)開放臨櫃領取普發現金6000元，首周(17日~22)採身分證、居留證統一證號尾數單雙號分流，今天(17日周一)、19日周三、21日周五開放尾數單號1、3、5、7、9這5個號碼民眾請領；18日周二、20日周四、22日周六則開放尾碼雙號2、4、6、8、0者領取。

▲郵局臨櫃領取普發現金6千元首日，還未營業現場已出現等候民眾。（圖／記者李姿慧攝）

交通部常務次長祁文中今上午也特前往北市青田郵局、民生郵局及士林中正路郵局視察臨櫃領現情形，並慰勉郵政員工辛勞。

交通部表示，由於郵局臨櫃領現採取第一週依臨櫃領現人「身分證或居留證」尾數單、雙號分流方式規劃得宜，3處郵局均未見大排長龍景象，即使有代領情形，每人實際所花費時間通常不到3分鐘。對於行動不便、年長者的民眾，郵局亦安排無障礙窗口或友善服務窗口由專人服務，讓民眾充分感受有溫度服務。

祁文中表示，中華郵政公司提前部署擬訂標準作業流程，完備營業廳內、外場域軟硬體設備及規劃進出動線等支援計畫，並採取分流措施，讓民眾安心領現，有效紓解領現人潮，並兼顧其他民眾用郵需求，期勉中華郵政公司加強整合資源，齊力完成「全民共享普發現金」重要任務。