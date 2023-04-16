中大使恐嚇「別忘了15萬在台菲勞」　馬尼拉怒回嗆

▲美菲「肩並肩」聯合軍演。（圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電

中國駐菲大使黃溪連指美國欲藉菲律賓提供的新據點「干涉」台海局勢，還警告馬尼拉別忘記15萬在台菲勞。對此，菲方表示，反對北京利用菲律賓勞工「製造恐懼和恫嚇我們」。

菲美兩國2月初商定，在「加強國防合作協議」原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，並於4月3日宣布，這4座據點包括卡加延省（Cagayan）一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營。

加強國防合作協議（EDCA）使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

黃溪連昨天表示，美國打算利用新的EDCA據點干涉台灣海峽局勢，並警告馬尼拉「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。

黃溪連的發言今天成為多家菲律賓媒體頭條新聞，菲律賓國防部和國家安全會議對此相繼發表聲明。國安會聲明中說，菲律賓最關心的是15萬多名在台灣生活和工作的菲律賓人安全與福祉，「堅決反對我們國家的客人利用這一點來製造恐懼和恫嚇我們」。

中國10日剛結束為期3天的台灣周邊軍演，緊接著菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習11日登場。今年菲美軍演創下歷年最大規模，共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）說，菲美兩國強化安全合作旨在發展和強化菲律賓軍隊的能力，使菲國軍隊能保衛菲律賓國土，無意遏制或對抗任何國家或干涉他國事務。

聲明指出，安約本週曾與黃溪連會面並向他保證，開放美國使用的4處新據點「不是為了攻擊中國或干涉台灣問題，而是為了保護國土完整」。

安約表示：「菲律賓支持和平解決台灣問題，支持地區持續穩定。」他並向黃溪連解釋，這4處新據點的選擇符合菲律賓軍隊的戰略基地計畫。這些據點是馬尼拉當局希望依菲律賓軍隊的戰略根據地和發展要求進一步開發的基地，「不是由美國決定，而是我們的武裝部隊所指定的」。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）說，菲律賓奉行一個中國政策，堅持東南亞國家協會（ASEAN）不干涉地區問題的原則。

不過，他表示，兩岸局勢緊張下，菲律賓國防部認為「為任何突發事件做好準備」，以確保海外菲律賓人，尤其是在台菲律賓人的安全是明智的作法。

聲明指出，在複雜的地區安全格局中，菲律賓國防部「尋求透過我們可用的任何手段提高菲律賓的防禦能力」。

安多隆說，落實「加強國防合作協議」不針對任何國家，而是符合菲律賓實現菲美同盟現代化、集體防禦與和平、促進國家利益、保護國家主權、確保漁民和社區生計與福祉，以及強化應對緊急情況和災難能力的努力。

另外，對黃溪連的說法，美國駐菲律賓大使館昨晚表示，「加強國防合作協議」據點將支持美菲軍隊間的聯合訓練演習和互操作性，「以確保我們為未來的危機做更好的準備」。

美國大使館說，「加強國防合作協議」是美菲同盟的重要組成部分，與任何其他第三國無關。