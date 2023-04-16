　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中大使恐嚇「別忘了15萬在台菲勞」　馬尼拉怒回嗆

▲「肩並肩」美菲聯合軍演。（圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

▲美菲「肩並肩」聯合軍演。（圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電

中國駐菲大使黃溪連指美國欲藉菲律賓提供的新據點「干涉」台海局勢，還警告馬尼拉別忘記15萬在台菲勞。對此，菲方表示，反對北京利用菲律賓勞工「製造恐懼和恫嚇我們」。

菲美兩國2月初商定，在「加強國防合作協議」原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，並於4月3日宣布，這4座據點包括卡加延省（Cagayan）一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營。

加強國防合作協議（EDCA）使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

黃溪連昨天表示，美國打算利用新的EDCA據點干涉台灣海峽局勢，並警告馬尼拉「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。

黃溪連的發言今天成為多家菲律賓媒體頭條新聞，菲律賓國防部和國家安全會議對此相繼發表聲明。國安會聲明中說，菲律賓最關心的是15萬多名在台灣生活和工作的菲律賓人安全與福祉，「堅決反對我們國家的客人利用這一點來製造恐懼和恫嚇我們」。

中國10日剛結束為期3天的台灣周邊軍演，緊接著菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習11日登場。今年菲美軍演創下歷年最大規模，共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）說，菲美兩國強化安全合作旨在發展和強化菲律賓軍隊的能力，使菲國軍隊能保衛菲律賓國土，無意遏制或對抗任何國家或干涉他國事務。

聲明指出，安約本週曾與黃溪連會面並向他保證，開放美國使用的4處新據點「不是為了攻擊中國或干涉台灣問題，而是為了保護國土完整」。

安約表示：「菲律賓支持和平解決台灣問題，支持地區持續穩定。」他並向黃溪連解釋，這4處新據點的選擇符合菲律賓軍隊的戰略基地計畫。這些據點是馬尼拉當局希望依菲律賓軍隊的戰略根據地和發展要求進一步開發的基地，「不是由美國決定，而是我們的武裝部隊所指定的」。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）說，菲律賓奉行一個中國政策，堅持東南亞國家協會（ASEAN）不干涉地區問題的原則。

不過，他表示，兩岸局勢緊張下，菲律賓國防部認為「為任何突發事件做好準備」，以確保海外菲律賓人，尤其是在台菲律賓人的安全是明智的作法。

聲明指出，在複雜的地區安全格局中，菲律賓國防部「尋求透過我們可用的任何手段提高菲律賓的防禦能力」。

安多隆說，落實「加強國防合作協議」不針對任何國家，而是符合菲律賓實現菲美同盟現代化、集體防禦與和平、促進國家利益、保護國家主權、確保漁民和社區生計與福祉，以及強化應對緊急情況和災難能力的努力。

另外，對黃溪連的說法，美國駐菲律賓大使館昨晚表示，「加強國防合作協議」據點將支持美菲軍隊間的聯合訓練演習和互操作性，「以確保我們為未來的危機做更好的準備」。

美國大使館說，「加強國防合作協議」是美菲同盟的重要組成部分，與任何其他第三國無關。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
最強春雨！　全台變天時間曝
張育成本季首安即首轟　越過「綠色怪物」大號全壘打
侯友宜超前韓國瑜出手！藍營大新店內戰　凌晨拋「退選震撼彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中大使恐嚇「別忘了15萬在台菲勞」　馬尼拉怒回嗆

外洩文件曝「台灣難擋中國空襲」　專家：須撐到美軍來

吊帶襪網美酒駕「拒絕酒測」　哭求警察：拜託不要把我抓去關

遭扔爆裂物逃過一劫　岸田文雄致電「漁港大叔們」道謝

布林肯訪越南　希望「越美關係」能夠升級

鄰居曝襲擊岸田犯嫌「老實安靜」　自民黨稱：他對政治有強烈興趣

岸田文雄遇襲驚恐表情曝光　安倍遇刺沒開「公事包」這次開了

蘇丹內亂3平民死亡！總統府遭攻佔　正規軍空襲準軍事部隊基地

岸田文雄遇襲「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登推特熱搜

德國告別「核電時代」　關閉最後3座核電廠

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

周興哲見「二條線」浪漫擁吻趙岱新　猶豫進產房陪產...「看到血會昏倒」

「藝起發光」沒逃稅：謝謝國稅局　宋逸民喊話阿Ben「有機會聊聊」

要1千萬或女友？殘酷2選1！　男友超霸氣「拿錢跟妳結婚」

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

中大使恐嚇「別忘了15萬在台菲勞」　馬尼拉怒回嗆

外洩文件曝「台灣難擋中國空襲」　專家：須撐到美軍來

吊帶襪網美酒駕「拒絕酒測」　哭求警察：拜託不要把我抓去關

遭扔爆裂物逃過一劫　岸田文雄致電「漁港大叔們」道謝

布林肯訪越南　希望「越美關係」能夠升級

鄰居曝襲擊岸田犯嫌「老實安靜」　自民黨稱：他對政治有強烈興趣

岸田文雄遇襲驚恐表情曝光　安倍遇刺沒開「公事包」這次開了

蘇丹內亂3平民死亡！總統府遭攻佔　正規軍空襲準軍事部隊基地

岸田文雄遇襲「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登推特熱搜

德國告別「核電時代」　關閉最後3座核電廠

雷／《牛車》招弟領便當？　和「阿發」結局網激動：衛生紙準備好！

16歲少女約床戰！男友被戴綠帽　業務瞞未婚妻下場GG了

年輕妹生日躺加護病房！3護理師超默契悄悄準備　她和男友泛淚

敬禮！張育成本季首安即首轟　越過「綠色怪物」大號全壘打

最強春雨！　全台變天時間曝

侯友宜超前韓國瑜出手！　 藍營大新店內戰凌晨拋「退選震撼彈」

MotoGP／杜卡迪廠隊「衝刺賽獨走制霸」！美國站周六快報

雷霆5年握15枚首輪籤　先發全24歲以下！榜眼長人將回歸

雷／《牛車》主角遭逢巨變　她自揭「借腹生子」秘密！

台積電手頭現金達1.34兆！比中央政府還多　居上市櫃公司之冠

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

岸田遇襲驚恐表情曝　防彈公事包這次開了

岸田遇襲漁港大叔率先壓制犯嫌　登熱搜

創業女神被控用300萬騙走53億

身高188「全家最矮」！ 長腿正妹嘆：找不到男友

鄰居曝襲擊岸田犯嫌「老實安靜」

網美酒駕拒酒測　哭求警：別抓我去關

告別核電時代　德國關閉最後3座電廠

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

岸田文雄致電「漁港大叔們」道謝

蘇丹內亂3平民死亡！總統府遭攻佔

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」

更多熱門

相關新聞

外洩文件「台難擋中空襲」　專家：須撐到美軍來

外洩文件「台難擋中空襲」　專家：須撐到美軍來

華盛頓郵報報導，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到中國空襲。專家指出，台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。

布林肯訪越南　盼兩國關係升級

布林肯訪越南　盼兩國關係升級

中國宣布陸基中段反導攔截試驗成功

中國宣布陸基中段反導攔截試驗成功

德國外長關切台海安全　外交部肯定

德國外長關切台海安全　外交部肯定

美竊聽洩密　中國同意向俄羅斯運送武器

美竊聽洩密　中國同意向俄羅斯運送武器

關鍵字：

台灣菲律賓東南亞要聞中國

讀者迴響

熱門新聞

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

韓84萬網紅宣佈來台定居！收台粉絲親筆信暖哭

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

選秀爆爭執！台練習生遭嗆「去學韓文」　祐榮怒：不想幫你們加油

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面