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德國外長訪中關切台海安全　外交部高度肯定

▲▼德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者呂晏慈／台北報導

在法國總統馬克宏日前涉台言論被視為軟弱後，歐洲官員相繼在北京對台威脅議題上採取強硬立場，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪問中國期間關切台海局勢稱，改變台灣的地位是「不可接受的」。對此，外交部15日表示，中國軍事演習干擾區域秩序，對貝爾伯克關切台海安全表達高度肯定。

貝爾伯克昨天與中國外長秦剛在聯合記者會上公開「交鋒」，貝爾伯克會中說，「我們仍然致力於我們的一個中國政策，但與此同時，我們擔心台灣海峽當前的局勢」，直指海峽兩岸「軍事對抗升級」對整個世界而言將是一種「可怕的情景」；不過秦剛反駁說，各方應該「搞清楚造成台海局勢緊張的根本原因」，重申「中國的領土一寸都不能少」。

對此，外交部今天表示，外交部注意到貝爾柏克訪中期間公開表達關切台海安全，特別強調台灣海峽是全球重要貿易航道，考慮到軍事升級的恐怖情境，呼籲中方和平解決分岐，歐洲不接受中國武力統一台灣等立場，外交部對此表達高度肯定。

外交部說明，德國聯邦政府2021年聯合執政協議即明文指出，台海現狀的改變僅能透過和平方式為之。面對中國近期無理升高對台軍事威脅，片面發動軍事演習，嚴重干擾台海及區域秩序，外交部感謝包含德國在內的眾多國家行政部門高層官員聲援台灣。我國將持續與理念相近夥伴共同堅定捍衛民主自由價值，維護台海與印太區域的和平穩定。

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