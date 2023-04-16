布林肯訪越南　希望「越美關係」能夠升級

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日至16日赴越南訪問。（圖／路透，下同）



中央社

越南總理范明正和美國國務卿布林肯15日表達了加深兩國關係的願望，而且希望能在未來數月間達成，因為美國正設法鞏固結盟關係，以對抗日益獨斷的中國。

路透社報導，這是布林肯首次以國務卿身分訪問重要的東南亞國家越南，他首先拜訪范明正，並在兩人會談之前的簡短發言中說，過去10年來，兩國關係出現了「非凡的進展」。

布林肯說，「我們如今希望，能將雙邊關係再次提升，進一步加深我們的經濟夥伴關係」；並指出，兩國建立正式夥伴關係到今年正滿10年。



目前還不清楚，兩國正式關係升級何時可達成協議，但布林肯表示，希望能在「未來數週或數月」實現。

更不確定的是，雙邊關係升級後的結果。布林肯告訴記者，安全是兩國關係的要素之一，而且重要性日增。目前美國已確定將運交越南第3艘海軍快艇，以充實越南海岸防衛隊的軍力。

分析家指出，美、越夥伴關係屆滿10週年以及美國總統拜登和越南共產黨總書記阮富仲的電話交談，可能促成拜登與阮富仲在7月舉行會談或促成其他高層會談。

范明正表示，在拜登上月和阮富仲通過電話後，雙方希望將彼此關係提升「到一個新高度」。范明正稱，這次電話交談「十分成功」。

阮富仲15日在會見布林肯時表示，歡迎美國支持越南和東協各國在地區和國際問題上的共同關切，他除了接受赴美訪問邀請外，也邀請拜登來訪越南。

▼美國國務卿布林肯與越南共產黨總書記阮富仲見面。（圖／路透）

