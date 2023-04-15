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總統大選台南遍地開花　賴清德台南醫療暨企業界後援會啟動

▲▼ 王正坤 。（圖／記者林東良攝）

▲「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由賴清德30多年的老朋友，藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，全力支持賴清德競選總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

賴清德正式由民進黨提名為總統候選人，賴清德後援會紛紛成立遍地開花，15日，由台南後援會拔得頭籌，一天之內台南在地每一個後援會都展開活動，「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，王正坤擁有豐富人脈，將結合白袍力量與民間企業力量全力支持賴清德競選總統。
 ▲「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由賴清德30多年的老朋友，藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，全力支持賴清德競選總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月15日晚間，賴清德來到藝群皮膚科診所台南總部，受到「賴清德台南醫療暨企業界後援會」熱烈歡迎，台南市醫師、中醫師、牙醫師、護理師等醫事團體，結合企業界人士組成後援會，由賴清德30多年的老朋友，藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，王正坤曾經連任3屆台南市醫師公會理事長，擁有豐富人脈，結合白袍力量與民間企業力量全力支持賴清德競選總統。

出席賴清德後援會的知名醫界人士有台南市醫師公會前理事長王正坤、台南市診所協會歷任理事長張金石、鄭熙騰，中醫師公會歷任理事長郭世芳、蘇守毅、黃中一，牙醫師公會歷任理事長陳博明、徐邦賢、張焱焯、王俊凱，二二八基金會前董事王克紹醫師，護理師公會幹部與許多台南知名企業家。

▲▼ 王正坤 。（圖／記者林東良攝）

9年前，當時擔任台南市長的賴清德，親自主持了藝群皮膚科診所台南總部開幕剪綵儀式。9年後，賴清德競選總統的台南醫療企業後援會於藝群皮膚科診所啟動，延續這份美好因緣。

▲「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由賴清德30多年的老朋友，藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，全力支持賴清德競選總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群皮膚科診所院長王正坤醫師表示，賴清德醫師與他是30多年前的成大醫院同事，當時賴清德是內科腎臟科住院醫師，而王正坤是皮膚科住院醫師。年輕的賴清德擔任成大醫院住院醫師聯誼會會長，領導住院醫師們參與公共事務，維護成大醫院同仁權益。當年賴清德參選國大代表，王正坤與眾多住院醫師幫忙街頭造勢活動，並且一路支持賴清德競選立委與台南市長，都獲得很好的戰果。

▲「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由賴清德30多年的老朋友，藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，全力支持賴清德競選總統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次出席賴清德後援會的成員來自醫界與民間企業，有很多人是賴清德的好友與同學。王正坤醫師同時擁有豐富的醫療界與企業界人脈，組成跨界聯合後援會來支持賴清德，打造輔選的人際網絡。

▲▼ 王正坤 。（圖／記者林東良攝）

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，曾任台南市醫師公會理事長、大台南觀光聯盟理事長、台南市診所協會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長。王正坤也擔任授課老師，在長榮大學博士班、成功大學EMBA碩士班、國立中山大學後EMBA學程等，授課連鎖品牌經營管理與供應鏈管理。王正坤也於2022年與前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在台南發表深化台美合作，支持美國倡議的韌性供應鏈，在台南可說深具影響力。

▲▼ 王正坤 。（圖／記者林東良攝）

後援會現場熱鬧非凡，醫師們一起高喊賴清德「當選、凍蒜、信賴台灣」，期待贏得總統大選。王正坤醫師表示賴清德是一位「思想全球化、行動在地化」的領導者，賴清德是美國哈佛大學碩士，具有思想全球化的思維，賴清德努力維護台灣權益，是行動在地化的典範，是台南鄉親景仰的領袖人物。

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