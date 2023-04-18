民調／郭台銘、侯友宜互比式民調僅差3百分點　「一因素」決定誰出線

▲4月總統民調。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

針對2024總統大選，藍營人選懸而未決，根據台灣民意基金會18日公布最新民調，若選戰呈現三腳督模式，民進黨主席賴清德以33.4％支持度，領先新北市長侯友宜29.7％、民眾黨主席柯文哲22.6％。若藍營候選人換成鴻海創辦人郭台銘，則賴清德35%，郭台銘26%， 柯文哲24%，郭侯兩人差距僅3.7百分點，與賴清德的對比則相差5.4個百分點，差距不大，提名時間拉長將成為出線人選變數。

民調詢問「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現：33.4%賴清德，29.7%侯友宜，22.6%柯文 哲，8.5%尚未能決定，5.8%沒意見、不知道、拒答。

▼2024總統民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）



若藍營候選人換成郭台銘，則賴清德35.1%、郭台銘26%、柯文哲24.1%。在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴、侯、柯三人競爭時，賴清德領先侯友宜 3.7 個百分點，然而，在賴、 郭、柯三人競爭時，賴清德領先郭台銘9.1個百分點。

台灣民意基金會直言，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差5.4個百分點。如果現在是國民黨總統候選人比拼民調的時候，侯友宜將勝出，但差距不大，提名決定時間拉長，最後結果仍是一個變數，端看兩位候選人後續的表現。

而民調也調查，「目前最可能獲國民黨徵召參選 2024 總統有兩人，侯友宜和郭台銘。一般說來，在這兩人當中，您比較傾向支持誰？」結果發現：44.9%侯友宜，31.3%郭台銘，9.1%尚未決定，12.7%沒意見，1.9%不知道、拒答。

根據民調數據顯示，與兩個月前相比，同樣是侯友宜與郭台銘兩人競爭時，侯友宜只增加0.3個百分點， 但郭台銘增加3.6個百分點，雙方距離已經明顯拉近。

本次調查訪問期間是2023年4月9日至11日三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。