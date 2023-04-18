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民調／麻花捲！賴清德穩住三腳督領先位置　與侯友宜差距剩3.6百分點

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，根據台灣民意基金會18日公布最新民調，若選戰呈現三腳督局勢，民進黨主席賴清德以33.4％支持度拿第一，領先新北市長侯友宜的29.7％、民眾黨主席柯文哲的22.6％，相較上月民調，賴清德民調微幅下滑2.8百分點、侯柯二人分別上漲4.9、3.6個百分點，三人差距再次縮小。

▼2024總統民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

▲▼2024總統民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民調詢問「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文 哲三人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現：33.4%賴清德，29.7%侯友宜，22.6%柯文 哲，8.5%尚未能決定，5.8%沒意見、不知道、拒答。

和上個月民調相比，賴清德支持度下滑2.8個百分點，侯友宜支持度上揚4.9個百分點， 柯文哲上揚3.6個百分點。台灣民意基金會表示，這項發現透露了一個重要的訊息，本月2024總統選舉競爭又出現新的變化，選情有繃緊的現象，三位主要候選人彼此間差距都明顯縮小。

▲▼2024總統民調。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會指出，過去5個月，侯友宜支持度大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低是三月24.8%，兩者相差13.9個百分點，四月向上拉抬近5個百分點，縮短與領先者的差距，暫時避開崩盤危機。未來走勢能否一路往上，重新贏回領先的地位，值得觀察。ˋ

台灣民意基金會指出，到目前為止，賴清德與侯友宜穩居前兩名，互有領先。當4月12日民進黨正式確定提名賴清德角逐2024總統，而國民黨提名作業還一團亂時，賴清德應可繼續保持領先一段時間。但選情瞬息萬變，當賴、侯、柯彼此支持度差距已空前縮小時，未來差距能否大幅拉開到兩位數，恐怕不是容易的事。

若和政黨支持度交叉分析，民進黨支持者中，80%挺賴清德，9.2%挺侯友宜，5.3%% 挺柯文哲，國民黨支持者中，77％挺侯友宜，15%挺柯文哲，4.1%挺賴清德;民眾黨支持者中，70%挺柯文哲，15%挺侯友宜，10%挺賴清德，中性選民中，22%挺賴清德，21%挺柯文哲，19%挺侯友宜。

本次調查訪問期間是2023年4月9日至11日三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
 

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