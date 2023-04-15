中國傳拒絕重新安排布林肯到訪　問題出在「間諜氣球調查」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（左圖／路透；右圖／CFP）

文／中央社

英國金融時報今天報導，由於不確定拜登政府將如何處理中國氣球事件的調查報告，北京不準備重新安排美國國務卿布林肯在2月押後的訪中行程。

布林肯（Antony Blinken）原訂2月出訪北京，但美方其後公布因中國氣球飛越美國上空事件而臨時取消行程。

金融時報（FT）發自華府的報導說，拜登政府正嘗試重啟美中高層會談，包括重新安排布林肯訪中。布林肯11日曾在記者會上表示，期待在條件成熟時拜訪北京，並強調遏制中國或捲入一場「新冷戰」，不是美國的目標。

但報導引述4名知情人士表示，中方已經告知美方，由於未弄清楚拜登政府將如何處理氣球事件調查報告，中方不準備重新安排布林肯在2月押後的行程。

報導說，中國官員關注拜登政府可能會公布聯邦調查局（FBI）的調查報告及氣球的物證，並可能在布林肯訪中期間公布。

3名知情人士說，中國外長秦剛上月向在北京參加中國發展高層論壇的美方人士提出這個問題。其中一人表示，秦剛將聯邦調查局的調查形容為導致中美關係難以穩定的另一個例子。美方官員則強調，這場危機是由中國氣球飛越美國領空而引發。

另有知情人士指出，北京不同意布林肯訪中的原因，也包括美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的美國國會議員本月會見了訪美的總統蔡英文。