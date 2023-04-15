德國外長當面關切台海安全　秦剛：中國的領土一寸都不能少

▲德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

在中國訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日與中國外交部長秦剛會晤，在聯合記者會上警告台海軍事態勢升高的危險性。秦剛則強調，台獨和和平水火不容，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉，「中國的領土一寸都不能少。」

第六輪中德外交與安全戰略對話今天（14日）在北京舉行。貝爾伯克在聯合記者會上說，亞太地區安全和歐洲有直接關係，若台海軍事情勢升高，將衝擊歐洲乃至全球經貿，「會是對整個世界的可怕局面」，「因此我們懷著極大的憂心看待台海緊張升高。」她說，「衝突必須以和平方式解決。片面、尤其是武力改變現狀，不會讓我們歐洲人接受。」

對此，秦剛指出，「台海局勢出現緊張，根本原因就是島內的一些台獨分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞台獨分裂活動，這才是造成今天台海局勢緊張的根本原因。如果大家都希望台海局勢穩定，希望地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外來干涉。」

秦剛重申，台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。

此外，據《央視新聞》報導，中德兩國外長今天就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題進行全面、深入溝通。

秦剛指出，中德是夥伴，不是對手。德方制定涉華戰略文件時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得。

秦剛說，經貿合作是兩國關係的壓艙石，互利共贏是中德務實合作的底色，中德在產業鏈上的依存關係是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最優的選擇。中德經貿額長期占中歐經貿額總額的近三成，人為給正常的經貿合作踩刹車，將適得其反，得不償失。