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美洩密嫌最後通話內容曝！FBI抓人1天速提告：他外流軍機後秒做1事

▲▼美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

▲泰謝拉被逮捕畫面。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國涉嫌洩密軍機的21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira），在當地14日上午10點出庭聽取波士頓聯邦法院對他提出的指控。聯邦調查局（FBI）指出，泰謝拉在洩密的新聞首次曝光後曾搜尋與洩密相關的資訊。而知情網友則透露，泰謝拉在被FBI逮捕前，曾瘋狂地給他的網友們打了最後一通電話，聲稱自己「從未想過事情會變成這樣」。

綜合美媒報導，泰謝拉因「未經授權移除、保留和傳輸機密國防訊息」，而在當地13日下午於母親家中遭FBI逮捕。當局稱，擔任空軍網路傳輸系統技工的泰謝拉，在疫情期間加入了Discord的Thug Shaker Central聊天群組，並自去年起在群内分享了多份與烏克蘭軍事弱點、美國監聽其盟友相關的機密文件，并在文件外洩後引發媒體與外界關注。

▲▼美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

▲美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

泰謝拉13日在位於麻州的母親家中被捕後，隔天早上在波士頓聯邦法院出庭聽取法院即將對他提出的指控，從被捕到過堂全程不超過24小時。FBI指出，美國監控機密網路搜尋行為的單位發現，泰謝拉今年4月6日曾使用公務電腦搜索了「洩密」（leak）此一關鍵詞，而這個時間點正是媒體首次做出了美國有高級機密情報被洩露的相關新聞。

美媒也採訪到了一位網名為瓦奇（Vahki）的Thug Shaker Central群組成員，得知泰謝拉在機密外洩的新聞出刊後，便一直處於驚慌失措的狀態，開始從他的網上賬戶中提款，「他真的嚇壞了，他的態度不是那種『完了，我要被懲罰了』那樣，而是即將面臨終身監禁的恐懼」。瓦奇更透露，泰謝拉在被FBI逮捕前，曾像瘋了一樣給群組打電話。

據瓦奇所述，泰謝拉當時聽起來正處於一輛超速行駛的車上，而他在通話中表示，「朋友們，我現在一切都好。我從未想過事情會演變成這種局面。我多次向上帝祈禱這永遠都不會發生，但只有上帝才知道接下來會發生什麽。」瓦奇强調，泰謝拉無意泄露這些機密文件，也從未打算在網上散佈機密，「這家伙是個基督教徒，他反戰，他只是想告訴他的朋友現在到底發生了什麽」。

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