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美密件曝：中國間諜氣球「還有4顆」！　曾飛越美軍航母戰鬥群

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲ 中國間諜氣球被美軍飛彈擊落畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2月擊落飛入領空的中國間諜氣球，讓本就緊張的美中關係進一步惡化，但近日外洩的五角大廈密件顯示，除了被擊落的一顆以外，美國情報官員已知的中國氣球至少還有4顆。

根據《華盛頓郵報》，美國情報官員已知其中一顆氣球曾在太平洋上飛過美軍航母戰鬥群上空，此前從未對外公開；還有另一顆被美國官員命名為Bulger-21的氣球，2021年12月至2022年5月間曾繞地球飛行。

第三顆氣球被命名為Accardo-21，第四顆則在南海墜毀，但目前尚不清楚Bulger-21和Accardo-21是否就是墜毀或飛越航母戰鬥群的氣球。

1月至2月間入侵美國領空並在南卡海岸被擊落的氣球代號則為Killeen-23，一名美國官員透露，命名慣例通常是依照字母順序，代表此前可能還有更多氣球被發現。

密件指出，Bulger-21和Accardo-21飛行時都攜帶複雜的監視設備。根據評估，前者由中國企業鷹門航空科技集團（Eagles Men Aviation Science and Technology Group）設計，而該公司在2月氣球風波後就被美國商務部列入貿易黑名單。

文件援引攔截到的通訊內容分析，中國政府人士可能沒有料到氣球會飛入美國領空，且部分官員認為，中國外交部對這起「駭人聽聞」的事件處理方式很糟糕。

另一方面，麻州21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌在電玩社群平台Discord洩露上述文件，13日被FBI逮捕，14日出庭受審，被控未經授權傳送國防資料，恐面臨最高15年刑期。

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