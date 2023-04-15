再次對戰川普？拜登決定參選「尋求連任」：近期內正式宣佈消息

▲美國總統拜登表示他將參與下届總統大選並尋求連任。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登14日在愛爾蘭之行尾聲表示，他已決定參加明年的總統大選並爭取連任，而他的陣營也將在近期內正式宣佈相關消息。外媒預計，若拜登參與明年的總統大選，那他很有可能會再一次與前總統川普一決高下。

據路透社報導，拜登告訴記者，「我説過，我的計劃是再次競選。我們很快就會宣佈此事，而此次出訪愛爾蘭令我對我能做的事感到更樂觀」。雖然拜登一直以來都透露他有意尋求第2個任期，不過由於他遲遲未對此做出正式宣佈，因此其支持者一直無法確定拜登是否仍會參選。

如果拜登宣布競選，這意味著他可能在2024的總統大選中再次與前總統川普對決，因為川普去年已率先宣布將再次爭奪白宮之位，並已啟動競選活動。

已高齡80歲的拜登是美國歷來年齡最大的總統，他同時也是如今世上最高齡的領導人之一，因此若他尋求連任，年齡對他所屬的民主黨來説將會是一場具有歷史意義，同時也極具風險的賭博。

不過，即使拜登的年紀很大，但他不喝酒，每周還堅持運動5次。醫師在檢閲他今年2月做的體檢報告後，認定拜登適合上班，白宮也强調拜登的頭腦敏銳，可以勝任總統一職。報導稱，如果拜登再連任4年，他卸任時將年屆86歲，比美國男性的平均預期壽命還長9歲。