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正在激戰！每任男友超愛問1句話　妹子尷尬喊「演得好累」

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友超愛問「有沒有高潮」，原PO只好配合演出。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

看著男友嘶吼衝刺，而妹子若真的無感，只能配合演出嗎？一名女網友透露，歷任男友總愛詢問「高潮了嗎？」但原PO明明就說過體質不容易高潮，但男友仍喜歡追問類似的話題。最後原PO乾脆假裝高潮，坦言「演得很累又很尷尬」，結果男友就不再追問高潮的問題，文章引發網友熱議。

一名女網友在Dcard表示，本身體質就不易高潮，畢竟她不追求達到G點，也不介意男友技術差，「重要的是過程中兩個人的氣氛，還有其他的更多元素！」

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原PO也猛烈想起前任男友們，總喜歡在交歡過程中問「高潮了嗎？」「妳是不是快高潮了？」或是「我覺得妳今天高潮了，應該有三次」等字語。原PO眼神死直呼，連0.3次高潮都沒有，質疑男友們是沒自信，還是怕技術太差？

後來，原PO懶得爭辯之外，也不想解釋「不容易高潮」的狀況，於是乾脆配合演出高潮，久而久之「演得很累又很尷尬...還好後來遇到現任不會再問了！」

底下網友笑虧，「拜託不要演+1，看得都累了」、「真的，都快變影后了」、「遇過問：要怎樣你才會高潮？我哪知道...以為每個人都會噴水喔」、「真的不要演，性經驗夠的男人都知道到底有沒有高潮，被發現更傷人啊」、「我也是演好演滿，會故意夾緊跟痙攣，畢竟我覺得是我的問題，怕男友誤會是他不行」。

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲男生可親吻敏感部位，或許可讓女友達到高潮。（示意圖／記者劉維榛攝）

婦產科醫師張瑜芹在粉專曾指出，男生若只會狂抽猛送是不合格的，比起男生射完了事，女生更需要的是氣氛的營造，如果有音樂、前戲、情趣，可以讓女生更融入整個浪漫氛圍，而嘴唇、脖子、手指、耳朵等部位，也可以讓女生達到高潮，透過層層堆疊，互相效果加乘，「妳會重新認識愛愛的美好！」

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