男友被說普！高中妹「1句話霸氣護愛」超甜　她聽到姨母笑

▲女生1句話霸氣護愛。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

當自己的另一半被說是「普男」，要怎麼回應？一名女網友發文表示，日前用餐遇到一對情侶，男方去點餐時，女方的朋友就趁機說男生很普通，結果女生馬上展現高EQ回了一句話，讓她聽了不自覺「姨母笑」。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「我也很普啊」為題發文，提到日前她去吃飯，遇到一對高中情侶。當男方離開座位點餐，女方的朋友就趁機問女方，為什麼長這麼漂亮還要跟一個普男交往？聞言，女方則說，她也很普通，而且她很清楚男方是怎麼樣的人，她喜歡就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO注意到，等男生點完餐，女方也沒有特意提起這件事。由於女生長相中上，算蠻漂亮，所以原PO看到對方霸氣護愛，也不禁「姨母笑」，替雙方感到開心。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我什麼時候才能遇到這樣的另一半」、「這麼婆，羨慕」、「這男孩身上一定有某種閃光點，吸引著這位女孩」、「其實顏值只有在網路上比較吸引人而已，難怪很多人都修圖，現實中談吐內容較為重要」。

還有網友分享，「我今天去逛校慶也有遇到！一個小女生抓著錢包說『請讓我付錢吧，學長已經出很多了！』當下超感動，真是可愛的孩子，看到這樣甜甜的愛情都會在心裡默默祝福」。