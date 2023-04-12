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不是愛愛！情侶「親密1舉動」每天都想要　妹子羞喊舒服

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO笑稱，最愛和男友抱抱。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家最愛哪個親密接觸呢？一名妹子透露，有事沒事最愛抱著男友身體，尤其男友當人體沙發時，加上雙手環抱著的舉動，讓原PO特別有安心感，且太舒服就莫名睡著了，因此好奇女孩們喜歡哪些肢體接觸呢？文章曝光後，網友也+1狂呼「抱抱真的最讚，抱一整天都沒問題」、「抱抱是榜首」。

一名女網友在Dcard害羞發起「情侶肢體接觸調查」，接著列出8項親密舉動，包括抱抱、親額頭、舌吻、親一下、牽手、摟腰、搭肩、勾手等，好奇女孩們喜歡哪一個呢？

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而原PO甜笑自曝，她最喜歡與男友抱抱，從一開始雙手打開討抱，進階到男友當懶人沙發抱著，就開始想睡覺，還有一股莫名安心感，「不知道女生們都會這樣嗎？」

文章曝光後，女孩們也秒選抱抱最舒服，而且每天都想要抱一個，「抱抱是榜首」、「超愛抱抱，尤其是抱睡」、「抱抱！我是抱抱狂魔」、「男友喜歡抱抱，我比較喜歡摸頭，每次他摸頭都好心動喲」、「抱抱會分泌多巴胺讓人很開心」、「第一絕對是抱抱！很安心的感覺」、「抱抱帶來的心動感和心安感，是其他接觸都無法比擬的」、「抱抱真的最讚，抱一整天都沒問題」。

另有一票妹子邪笑補充，「狂吸對方！脖子/後頸都不錯，但我個人最愛腋下」、「捉i（做愛）」、「都喜歡！我還喜歡被摸髮根，有點癢癢的很舒服」、「拍屁股」、「摸頭+捧臉根本必殺技，超寵溺的啊」、「埋脖子跟舔耳朵」、「摸男友雞雞」。

本站報導，根據研究指出，擁抱愛人可以降低血壓。在一項實驗中，受試者夫妻牽著彼此的手10分鐘，接著擁抱20秒後，發現他們在面對接下來的緊張與壓力（例如上台演講）時，反應更為平靜和積極。所以不妨時常給另一半溫暖的擁抱，有助於維持血壓的健康。

此外，皮膚科醫師黃晨昊曾指出，當我們觸摸皮膚時，皮下壓力接受器被刺激，進而使副交感神經（迷走神經）發送神經訊號，會促使心率和血壓隨之下降，同時，壓力荷爾蒙皮質醇也會下降，腦電波顯示人會處於放鬆狀態。因此，也有研究顯示，擁抱與肌膚接觸的過程會促使身體釋放催產素，從而有安心和愉悅的感覺。

▼網友們秒選抱抱。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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