　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是寶貝！男友突叫「1愛稱」…妹子超反胃　鬧到分手全場看傻

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶有時候會互相幫忙取暱稱，哪個詞讓人最反感呢？一名女網友透露，自己無法接受情侶之間互稱「寶寶」，感覺油膩又反感。先前男友曾嘗試讓她喊出「寶寶」，但她實在無法接受，認為叫本名會更舒服一點，結果2人因此分手，好奇是否也有人和她一樣，沒辦法叫另一半「寶寶」？文章曝光後掀起討論。

「我覺得叫另一半寶寶很噁心！」原PO在Dcard分享對話紀錄，看到她幫忙買了奶茶，男友回應「謝謝寶寶」，還傳了2個愛心，不過她沒有太多反應，僅說「好喔，我要去忙了喔」。男方看到後就說「妳都不說愛我，也不叫我寶寶」，她見狀便回「愛你」，但堅決不說寶寶，並透露認為叫寶寶有點噁心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友看到後一頭霧水，堅持要原PO喊寶寶，但她解釋，自己真的沒辦法接受這個稱呼，「我覺得叫你本名比較好吧，不是一直都這樣嗎？」不過男友仍希望能得到回應，「未來也不行嗎？到時候結婚也都叫本名嗎？」並表示無法接受這樣的做法，「要這樣的話，乾脆分手好了」，她見狀也無奈道歉，並說「那就…嗯…分手好了」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO因為暱稱和男友分手。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

對此原PO表示，男方先前也問過，「為什麼都不叫寶寶」，當時她就已經解釋，覺得情侶互稱寶寶很油膩，沒想到最後卻演變成這樣，好奇是否也有人和她一樣，無法接受把另一半叫成寶寶，「應該不只我這樣覺得吧？」

文章曝光後掀起討論，「一開始也覺得很噁心，但是喜歡到一個程度真的會覺得很正常」、「剛跟我男友在一起的時候我就有問過他，可能也跟原PO一樣，但他只有說不習慣，所以我就沒這樣叫他」、「我也不喜歡這種稱呼，感覺很彆扭」，也有人傻眼表示「因為叫法而分手太好笑了吧，你們根本不是真心相愛，這種早點分一分也好」、「像國小生談戀愛會發生的事」、「到底多幼稚啊，不能接受就好好討論就好，結果還搞到分手」。

但也有人質疑是反串文，「反串的真的很閒」、「反串文...吃飽太閒喔？」「從原PO的回覆看來感受不到文字的溫度，看起來像跟網友的對話」、「有點扯欸，這是假的吧」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
小舅子「40歲沒存款」岳母幫討一部車！　老婆霸氣回1句
台中知名百貨突一片黑！　消費者被擋在門口
小心！FB購物網頁是詐騙　「六大破綻」一次看
變態姑丈掀外甥女內褲：妳下面流口水！　下場曝
6度酒駕又開車上路！　酒駕男撞斷騎士雙腿
34歲台積電工程師遭砂石車撞死！　單親母淚崩哭喊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023雲林客家桐花祭開幕　油桐花盛開湧人潮漫步賞花

小舅子「40歲沒存款」岳母幫討一輛車！老婆霸氣回1句　他讚英明

台中站前秀泰一片黑！「電力搶修」消費者被擋門外　台電回應了

北市高中教師聯合甄選今登場　到考率逾95%「成績下周五公告」

獨 ∕ 乾旱無雨！德基水庫蓄水量剩46％　谷關天輪壩進行人造雨

不是寶貝！男友突叫「1愛稱」…妹子超反胃　鬧到分手全場看傻

抗煞名醫也是「台灣遺傳學之父」　李明亮獲兒童醫療終身貢獻獎

日本迴轉沒壽司「點餐1重大改變」　網紅看傻：好荒謬

長腿叔叔是你！百位家扶兒包場樂看瑪利歐　背後善心人曝光

籃籃快看！別管世足了　台灣女足天花板「木蘭聯賽」4／22高雄首戰

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

TORO逾10年沒上台表演！　幕後練舞公開...身手沒退步

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

2023雲林客家桐花祭開幕　油桐花盛開湧人潮漫步賞花

小舅子「40歲沒存款」岳母幫討一輛車！老婆霸氣回1句　他讚英明

台中站前秀泰一片黑！「電力搶修」消費者被擋門外　台電回應了

北市高中教師聯合甄選今登場　到考率逾95%「成績下周五公告」

獨 ∕ 乾旱無雨！德基水庫蓄水量剩46％　谷關天輪壩進行人造雨

不是寶貝！男友突叫「1愛稱」…妹子超反胃　鬧到分手全場看傻

抗煞名醫也是「台灣遺傳學之父」　李明亮獲兒童醫療終身貢獻獎

日本迴轉沒壽司「點餐1重大改變」　網紅看傻：好荒謬

長腿叔叔是你！百位家扶兒包場樂看瑪利歐　背後善心人曝光

籃籃快看！別管世足了　台灣女足天花板「木蘭聯賽」4／22高雄首戰

落髮年紀下修！「30歲最有感」髮際線後移，5成民眾自覺髮量不足

王浩宇：台灣滿街資產超過2800萬有錢人！　低於「這數字」就算窮

岸田遭襲！目擊者驚恐「想起安倍」　男嫌被捕沉默：律師來再說

牛肉掉地上撿回去煮！饕客傻眼　知名麵店老闆道歉：員工新來的

斗六市長青食堂中央廚房揭牌　可提供2千長者營養均衡餐食

2023雲林客家桐花祭開幕　油桐花盛開湧人潮漫步賞花

《親愛壞蛋》太寫實！高中被霸凌患「解離症」　項婕如每一部戲都超慘

半夜被電風扇涼醒！　她驚醒撞見「恐怖咒怨」冒冷汗：差點嚇死

東警強化取締酒駕作為　「離島宣導加執法」提升戴帽率

轉隊後首次回新莊悍將主場　林益全談真實感受以陳鴻文為例

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

生活熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢

球迷全起立！「1動作完美複製」超震撼

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

李多慧首登場　鄉民讚2點勝台女「強一個檔次」

免費加麵剩一堆！拉麵老闆嘆：連兩天都遇到

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

一類糖吃愈多越不易得糖尿病！醫師曝原因

台灣近年2度百年大旱！　專家「示警4字」恐遙不可及

更多熱門

相關新聞

男友家換冷氣　她「出一半」還被嫌

男友家換冷氣　她「出一半」還被嫌

情侶交往總會遇到很多難題，更有不少人因為錢而起爭執。一名女網友指出，最近男友家在討論換冷氣，由於她使用的房間冷氣有點吵，因此表明願意負擔一半的費用，但男友卻不滿意，甚至還獅子大開口，讓她忍不住傻眼：「為什麼我一個大學生要養大叔？」

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

日本嬤孫戀多張美照曝　網驚：這有60歲？

日本嬤孫戀多張美照曝　網驚：這有60歲？

她偷拍男友裸照自保　外流慘吃官司

她偷拍男友裸照自保　外流慘吃官司

關鍵字：

寶寶反胃反感分手男友情侶

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

「大眼辣媽」34歲生9胎未結紮！

7寶媽產檢！一家「坐滿候診椅」陣仗太驚人

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面