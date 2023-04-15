不是寶貝！男友突叫「1愛稱」…妹子超反胃　鬧到分手全場看傻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶有時候會互相幫忙取暱稱，哪個詞讓人最反感呢？一名女網友透露，自己無法接受情侶之間互稱「寶寶」，感覺油膩又反感。先前男友曾嘗試讓她喊出「寶寶」，但她實在無法接受，認為叫本名會更舒服一點，結果2人因此分手，好奇是否也有人和她一樣，沒辦法叫另一半「寶寶」？文章曝光後掀起討論。

「我覺得叫另一半寶寶很噁心！」原PO在Dcard分享對話紀錄，看到她幫忙買了奶茶，男友回應「謝謝寶寶」，還傳了2個愛心，不過她沒有太多反應，僅說「好喔，我要去忙了喔」。男方看到後就說「妳都不說愛我，也不叫我寶寶」，她見狀便回「愛你」，但堅決不說寶寶，並透露認為叫寶寶有點噁心。

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男友看到後一頭霧水，堅持要原PO喊寶寶，但她解釋，自己真的沒辦法接受這個稱呼，「我覺得叫你本名比較好吧，不是一直都這樣嗎？」不過男友仍希望能得到回應，「未來也不行嗎？到時候結婚也都叫本名嗎？」並表示無法接受這樣的做法，「要這樣的話，乾脆分手好了」，她見狀也無奈道歉，並說「那就…嗯…分手好了」。

▲▼原PO因為暱稱和男友分手。（圖／翻攝自Dcard）

對此原PO表示，男方先前也問過，「為什麼都不叫寶寶」，當時她就已經解釋，覺得情侶互稱寶寶很油膩，沒想到最後卻演變成這樣，好奇是否也有人和她一樣，無法接受把另一半叫成寶寶，「應該不只我這樣覺得吧？」

文章曝光後掀起討論，「一開始也覺得很噁心，但是喜歡到一個程度真的會覺得很正常」、「剛跟我男友在一起的時候我就有問過他，可能也跟原PO一樣，但他只有說不習慣，所以我就沒這樣叫他」、「我也不喜歡這種稱呼，感覺很彆扭」，也有人傻眼表示「因為叫法而分手太好笑了吧，你們根本不是真心相愛，這種早點分一分也好」、「像國小生談戀愛會發生的事」、「到底多幼稚啊，不能接受就好好討論就好，結果還搞到分手」。

但也有人質疑是反串文，「反串的真的很閒」、「反串文...吃飽太閒喔？」「從原PO的回覆看來感受不到文字的溫度，看起來像跟網友的對話」、「有點扯欸，這是假的吧」。