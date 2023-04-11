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「啪啪1情趣上癮」人妻崩潰配合...秒感染！老公怒：嫌我髒嗎

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲老公喜歡指交的前戲，讓原PO感到很困擾。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

性愛能讓感情更緊密，不過挑逗過程中，另一半若感到不舒適，可千萬別強迫！一名人妻委屈表示，老公特別喜歡指交的情趣，原PO也享受其中，無奈老公因工作關係導致指縫有黑垢，卻老是沒洗乾淨，反造成PO私密處感染。傻眼的是，老公竟怒質問「是嫌我髒嗎？」讓原PO不知所措，因此求問大家怎麼辦？

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》無奈透露，老公是做工的人，雙手總是又髒又黑，就算洗澡完，指縫處仍滿滿的黑垢，但難以啟齒的問題來了，每當老公想要愛撫一番，原PO雖然也樂意激戰，「他每次總愛用手摸我私密處...我很不喜歡！」

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原PO崩潰直呼，行完房後，私密處會不舒服甚至有感染發炎的症狀。而老公得知後，非但不體諒，還氣得質問「是嫌我髒嗎？」

對此，原PO一臉為難直呼，並沒有嫌棄的意思，「對於婦科較弱的我，真的每次都我要跑婦產科...我拒絕先生別用手，真的是我不對嗎？」

文章曝光後，一票網友直呼「下次發炎時，請他一起到婦科聽診，讓專業的醫生跟他解釋是怎麼造成的。也沒嫌他髒，只是請他手洗乾淨而已」、「真心要請老公清潔乾淨再碰，女人的婦科真的很脆弱，不是嫌棄髒不髒的問題，是健康的問題」、「妳沒錯，是他不重視衛生，萬一發炎，想做就沒得做了啦」。

不少過來人則分享，「用指險套，我跟妳有一樣的問題和困擾」、「讓他手也戴套，不是嫌他髒...是真的髒」、「有專用指套，還附帶造型情趣」、「幫他情趣洗手」、「要經常幫他修剪指甲+清潔指縫，這樣才能解決問題」、「妳沒有錯，是他不會體諒，他可以帶指套」、「指縫要用洗手粉加牙刷（修車黑手路過），他的問題，請他自己解決」。

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

▲過來人表示，可拿牙刷清潔指縫，會更乾淨。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

最美博士許藍方在YouTube頻道《Dr.She》曾聊到，口交和指交哪個較容易引發私密處感染，她直言，因其中變數多，因此無法直接給答案。無論是否為同一伴侶，照理而言口腔細菌多過於手，但若此人一整天摸東摸西不愛洗手，手部細菌可能比口腔還要多。

許藍方認為，預防私密處感染，最簡單的方法就是「做好性交後清潔」，第一、愛愛後要尿尿；第二、以清水清洗私密處；第三、平時顧好身體免疫力；第四、擁有良好衛生習慣，內褲勿穿太緊、不要憋尿、多喝水。只要養好身體，不管是自慰或任何一種性交方式都不用太擔心。

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