男友當兵忍2周！激戰後洗澡　妹子「胸痛」低頭看：乳頭被吸到裂開

▲男友去當兵，休假難得見面免不了激情一番。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

伴侶間愛愛除了沉浸於情慾交流的瞬間，衝上雲霄的高潮感更是讓人回味無窮，一名女網友表示，男友去當兵，睽違2周終於見面了，激烈的翻雲覆雨之後，洗澡時發現左邊胸部痛痛的，一看才發現，乳頭有0.6公分的撕裂傷，似乎是被男友吸到裂開，貼文曝光，不少女生都有類似的經驗。

女網友在Dcard發文，日前與當兵的男友終於見面了，2周不見滿滿的思念，少不了激烈的床上運動，大戰過後，洗澡時忽然感到左邊胸部痛痛的，一看才發現，乳頭有大約0.5-0.6公分左右的撕裂傷，還看得到淡淡的粉紅色，「不確定是不是血」。

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原PO回憶，「他有一直戳弄我左邊乳頭，及吸吮，但我當下並未感到什麼不適」，感覺傷口像是裂開來，人生第一次遇到乳頭裂開的狀況，稍微碰到衣服就會痛，「想問有女孩有類似的經驗嗎，需要擦什麼藥嗎？」

貼文一出，過來人分享超害羞經驗，「我之前也這樣，洗澡跟穿衣服超痛的，男友吸太久或太用力了啦，過幾天就會好了」、「可以貼OK繃避免摩擦」、「提醒男友以後注意」、「感覺男友忍耐很久了」、「我跟我男友太久沒見面，也是奶頭都會受傷」、「貼OK繃，防止衣服摩擦，大概1、2天就會好了，自己的經驗」。