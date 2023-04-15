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環花東自行車賽登場！178公里11小時內完成　15國2500選手參賽

▲2023環花東自行車系列賽將於4月15日及16日展開，14日於太平洋公園召開賽事記者會。（圖／花蓮縣政府提供）

2023環花東自行車系列賽將於4月15日及16日展開，14日於太平洋公園召開賽事記者會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

全台車友最矚目的「2023環花東自行車系列」賽會活動將於4月15日及16日展開，花蓮縣體育會、中華民國自行車騎士協會14日於太平洋公園召開賽事記者會，花蓮縣長徐榛蔚親臨現場，邀請全國鄉親及車友來到花蓮，享受馳騁在花東山海相伴的騎乘之旅。

今日賽事記者會到場貴賓包含花蓮縣議會副議長徐雪玉、花蓮縣議員徐子芳、笛布斯‧顗賚、林正福、吳建志、吳東昇、韓林梅、立法委員傅崐萁服務處執行長林宗昆以及賽事選手等人到場。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時表示，這兩年受疫情影響，許多運動賽事都縮小規模舉辦，然而環花東自行車賽在今年已經邁入第23屆，感謝中華民國自行車騎士協會一直以來對於環島的自行車賽都全力以赴的推動，即便是全國最長的花東兩個縣市的自行車賽；此次國境解封之後，將迎來2500位15個國家的選手來到花東兩縣比賽，賽事首日沿著花東海岸公路台11線到台東都歷，翌日從台東出發，騎行花東縱谷公路、玉長公路接花東海岸公路回到花蓮，相信沿途世界級的海景定會讓選手們永生難忘，參加是勇士、完賽是英雄，祝福賽事順利圓滿！

2023環花東自行車賽共分兩站，首站於4月15日由花蓮出發，沿花東海岸公路台11線到台東都歷，距離130公里；翌日第二站由台東出發，騎行花東縱谷公路、玉長公路接花東海岸公路到花蓮，距離長達178公里。兩日挑戰有11小時的騎乘時間限制；以自我挑戰完成為目的的環花東365挑戰組，今年更有多達250個來自全國的俱樂部或團體報名總人數2000多位。

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