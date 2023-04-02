　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲自行車準備轉彎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

腳踏車可以行駛於快車道嗎？一名網友在臉書貼出照片，從畫面可見，有9名騎士正停在快車道內側，準備轉彎。貼文引發討論，網友紛紛表示，「公路車連紅燈都不停了，這一群人很給面子了」、「不錯了，平常看到都是直接過的」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「原來騎腳踏車也可以在快車道待轉區待轉！」從圖片可見，有9名自行車騎士在內側車道等待轉彎，而該路段應為台中的中科路、廣福路路口，設有「兩段式左轉」的交通標誌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，底下網友看法不一，「左轉靠左很正常啊」、「很安全啊！左轉提前靠左，右轉提前靠右」、「還會停紅燈不錯了，基本上成群的是沒紅燈這種東西」、「這種騎公路車的，基本上8成都無視交通號誌與規定」、「都這樣，又不是第一次，也會騎在快車道上，常有的事」、「雖然不妥，但總比闖紅燈的好一點」。

根據「道路交通管理處罰條例」第69條，自行車包含腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，屬於慢車；第74條指出，慢車駕駛人不得擅自穿越快車道，也不能在人行道或快車道上行駛，若違反則將「處新台幣三百元以上一千二百元以下罰鍰」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
俄軍副排長「擁2裸女」情慾自拍！　影片流出慘了
獨／20多歲OL長紅疹遭指「猴痘」！　醫點破關鍵：是梅毒
快訊／林書豪再破紀錄！　率鋼鐵人2連勝
快訊／社區中庭「砰一聲」！女22F墜落　肢體變形慘死
快訊／枉死狒狒遭控「根本沒結紮」　六福村回應了
他9點等到4點「還沒收到6000」！　網+1：一直顯示入帳中
今年還有5大連假！　最強請假攻略「一次爽休9天」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

連假好天氣！開工日變天「轉冷迎雨彈」　半個台灣有雨時間曝

獨／高雄OL長紅疹遭指「恐染猴痘」嚇到！醫點破關鍵：是梅毒

還權於民！職能治療師修法提「3大訴求」　拚本會期排入立院審查

畫休準備出國玩！今年還有5次連假　最強請假攻略「請3天爽休9天」

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

連假好天氣！開工日變天「轉冷迎雨彈」　半個台灣有雨時間曝

獨／高雄OL長紅疹遭指「恐染猴痘」嚇到！醫點破關鍵：是梅毒

還權於民！職能治療師修法提「3大訴求」　拚本會期排入立院審查

畫休準備出國玩！今年還有5次連假　最強請假攻略「請3天爽休9天」

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

花蓮港規劃親子垂釣區！小紅燈塔周邊臨救護站　預計暑假上路

連假好天氣！開工日變天「轉冷迎雨彈」　半個台灣有雨時間曝

彭政閔點名值得背號退休榮耀　林智勝衝上前相擁

首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」　被載深山勒斃棄屍

馬英九稱大陸是中華民國一部分　藍青年軍讚：真像國家領導人

嚴防清明時節「火」紛紛　新北消防局公墓駐點宣導警戒

脅迫簽本票討債！取錢路上遇攔檢　花蓮3惡煞遭逮

史上最好民宿闆娘！住小琉球超Q主題民宿包早餐　還有在地人帶你玩

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

高雄傳說「陳財佑」近照曝！在地人一眼認出

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「吞精」養顏美容？　醫：別再被男友騙了

記得看郵局戶頭！6千元今9點起陸續入帳　「404萬人領紅包」

女遇網購詐騙5萬元：政大畢又如何

連假飛日本！入境等5小時　一票人機場過夜

醫生警告連假做這件事「對腎臟6重傷害」

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

更多熱門

相關新聞

一早領到6000元　她下秒全花光了！一票狂點頭

一早領到6000元　她下秒全花光了！一票狂點頭

連假小確幸！財政部開放銀行可提前將政府普發的6000元匯入民眾帳戶，免等到4月6日，目前已有14家銀行搶發6000元，不過一名網友表示，領到錢卻開心不起來，因為全都拿去繳牌照稅、燃料稅，不僅如此還得倒貼，貼文釣出大批苦主。

懇求回血！二手社團驚見「廖老大招牌」

懇求回血！二手社團驚見「廖老大招牌」

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

幼齒男護膚店消費　沒錢當大爺還被抓包偷單車　

幼齒男護膚店消費　沒錢當大爺還被抓包偷單車　

花1.5小時撿菸蒂！他彎腰600次成果超驚人

花1.5小時撿菸蒂！他彎腰600次成果超驚人

關鍵字：

自行車腳踏車爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

全台有雨！　下波變天時間曝

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面