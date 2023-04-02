腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

▲自行車準備轉彎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

腳踏車可以行駛於快車道嗎？一名網友在臉書貼出照片，從畫面可見，有9名騎士正停在快車道內側，準備轉彎。貼文引發討論，網友紛紛表示，「公路車連紅燈都不停了，這一群人很給面子了」、「不錯了，平常看到都是直接過的」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「原來騎腳踏車也可以在快車道待轉區待轉！」從圖片可見，有9名自行車騎士在內側車道等待轉彎，而該路段應為台中的中科路、廣福路路口，設有「兩段式左轉」的交通標誌。

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照片曝光後，底下網友看法不一，「左轉靠左很正常啊」、「很安全啊！左轉提前靠左，右轉提前靠右」、「還會停紅燈不錯了，基本上成群的是沒紅燈這種東西」、「這種騎公路車的，基本上8成都無視交通號誌與規定」、「都這樣，又不是第一次，也會騎在快車道上，常有的事」、「雖然不妥，但總比闖紅燈的好一點」。

根據「道路交通管理處罰條例」第69條，自行車包含腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，屬於慢車；第74條指出，慢車駕駛人不得擅自穿越快車道，也不能在人行道或快車道上行駛，若違反則將「處新台幣三百元以上一千二百元以下罰鍰」。