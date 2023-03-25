自行車展最後一天！觀光局設展玩3體驗　旅遊達人「阿度」今現身

▲自行車旅遊正夯，不只能觀光，同時還可運動。（圖 ／縱管處提供）

記者李宜秦／台北報導

「2023年台北國際自行車展」只到今天！交通部觀光局打造「來吧! 騎車趣 Let’s go」國家風景區自行車旅遊行銷主題館 (攤位: L1210)，今日上午10時邀請台東在地自行車旅遊達人-阿度蒞臨現場，分享遊遍全台自行車路線之感受及自身推動自行車旅遊之經驗，該展館設置三大互動體驗區，包括跑跑自行車、VR體驗區、AR拍照互動區。

觀光局表示，自2020-2025年推動為期五年、投入28億元的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，現在已經進入第三個年頭，硬體部分在2021年完成了16條多元路線，2022年與地方政府攜手完成13條斷鏈的串聯。

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未來交通部亦將整合自行車旅遊網、自行車單一入口網，方便想要騎車遊台灣的遊客，只要使用行動裝置就可以取得相關整合資訊服務。同時，預告今年6月會有一場自行車盛事，邀請大家共襄盛舉。

▲▼交通部觀光局打造「來吧! 騎車趣 Let’s go」國家風景區自行車旅遊行銷主題館。（圖／觀光局）

「來吧! 騎車趣 Let’s go」展館結合智能科技設置三大互動體驗區，包含「跑跑自行車」，民眾可在現場挑戰交通部觀光局及KOM於自行車虛擬平台Rouvy所上架8支自行車路線，隨著自行車道的坡度變化改變速度快慢及力度，體驗身歷其境的感覺，亦可在「VR體驗區」，欣賞愛相隨、勇者之路、漫遊篇等3支VR360度影片，一窺台灣自行車道的360度全景美麗風光，視野不再受限。

此外，另搭配13個國家風景區管理處及KOM自行車路線沿途景緻架設AR拍照互動區，供民眾拍照留下美好回憶。

觀光局今日10時邀請到台東在地自行車旅遊達人-阿度蒞臨現場，屆時會以生動活潑方式與現場民眾互動分享遊遍全台自行車路線之感受及自身推動自行車旅遊之經驗。