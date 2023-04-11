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觀光圈品牌改造開跑！花東縱谷潛力新星挖掘　5大主軸亮點輔導

▲▼邀請業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行品牌亮點改造之提案。（圖／縱管處提供，下同）

邀請業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行品牌亮點改造之提案。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處為提升縱谷觀光圈聯盟內具潛力之觀光產業能量，去年度推出「花蓮與台東縱谷觀光圈－品牌亮點改造計畫」（下稱亮點計畫），共有13家優質業者接受輔導與改造，改造成果不僅協助業者拓展新客群也取得新通路。今年縱管處也將持續提供資源挹注，繼續挖掘區域內的潛力新星，透過改造加值與專業賦能課程，共同提升服務量能與建立品牌知名度。

亮點計畫甄選於4 月10日開跑，搭配花蓮與台東縱谷觀光圈推展的五大亮點主軸，尤其以「縱谷山野行（越嶺古道旅遊）」、「縱谷時光機（新移民文化旅遊）」、「縱谷米樂園（有機、米食文化旅遊）」為主要徵選方向，邀請區域內業者依「商品包裝」、「餐飲設計」、「空間營造」及「遊程規劃」等類型進行品牌亮點改造之提案。

▲▼邀請業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行品牌亮點改造之提案。（圖／縱管處提供，下同）

亮點計畫提案收件截止時間為4月24日下午5點止，將甄選出10個單位，並於獲選後由專業設計顧問協助單位輔導改造，並同時協助品牌優化，期望藉由亮點計畫之輔導資源優化與串連新興旅遊產品，共同推展花蓮觀光圈、台東縱谷觀光圈旅遊品牌，逐步提升花東整體旅遊品質，形成更具永續觀念與國際視野的觀光圈聯盟。

▲▼邀請業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行品牌亮點改造之提案。（圖／縱管處提供，下同）

亮點計畫提案徵件期間，為協助觀光圈區域內單位了解亮點計畫內容，將於4月14、19日分別在花蓮-「花東縱管處」、台東-「台東鐵花文創館」辦理計畫說明會，同時為促進單位間學習與交流，說明會將搭配專業學習課程，邀請業界知名人士包含優視覺溝通有限公司設計總監王德明、麒策品牌顧問有限公司執行顧問蔡明宏擔任課程講師，提供品牌事業系列實務案例與實作課程，除形塑品牌設計概念亦共同檢視事業推展之目標。

縱管處更加碼於5月10日辦理一場次改造執行說明與主題學習課程，課程主題包含永續旅遊與遊程規劃、定價策略與通路行銷，將藉由業者實務分享與導師工作坊，建立改造後如何與地方鏈結以及品牌推廣、市場對接的知能，也歡迎去年獲改造之單位一同前來參與，互相交流與學習。

▲▼邀請業者依商品包裝、餐飲設計、空間營造及遊程規劃等類型進行品牌亮點改造之提案。（圖／縱管處提供，下同）

為了讓更多業者參與並了解計畫甄選內容，說明會將同步開放線上旁聽，填寫報名表單後將於會前寄出線上參與連結，或洽詢雅比斯國際創意策略股份有限公司顏小姐（0928-078100）。

甄選辦法與申請書連結： https://pse.is/4tr6ts

◆4/14、4/19的品牌亮點改造計畫說明會報名連結：
https://forms.gle/BhdAibyBM3LCavyR9
◆花東縱谷旅遊網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw
◆縱管處臉書粉絲專頁：https://zh-tw.facebook.com/tbrocerv

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