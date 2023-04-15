新手應徵大客車駕駛！最高補助13.7萬元　北高招募細節一次看

▲公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

大客車鬧駕駛荒，其中客運有1800名駕駛缺口，遊覽車也缺3千名司機，公路總局耗資3.4億元祭出「擴大徵才穩定就業留才方案」，應徵雇用遊覽車駕駛最高每人可領13萬7273元，客運駕駛最高可領12萬2100元，今(4月15日)在高雄漢神巨蛋舉辦徵才，22日換台北場招募登場。

客運長年駕駛荒，因疫情又更加嚴峻，有客運因駕駛人力不足，不但頻減班，甚至嚴重脫班，由於疫情流感化，客運面臨增班卻無人可開車困境，為協助業者解決駕駛荒，交通部公路總局將再祭出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，各監理所將輪辦徵才活動。

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高雄市區監理所今(4月15日)下午3時至晚間7時於漢神巨蛋購物中心廣場(捷運巨蛋站5號出口)與高雄區監理所、高雄市政府交通局、公路人員訓練所南部訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高屏地區遊覽車公會及13家客運業者、駕訓班等單位，聯合舉辦駕駛徵才活動，有意願投入客運業職場民眾可前往現場報名，高雄場徵才現場規劃有16個徵才攤位，提供近400個駕駛員職缺。

高雄市區監理所表示，凡透過穩定就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿三個月者，即可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費(參加小客車升大客車訓練最高1萬4,500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬0923元)、訓練期間生活津貼每日850元(最高領取4萬7600元)，另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元。

下周六(22日)則換台北場招募登場，台北市區監理所規劃4月22日上午10時至下午3時，在中崙高中辦理台北市、新北市、基隆市等北北基區大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案招募活動。