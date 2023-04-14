80萬團費沒入公帳...國中生進管弦樂團不准退　高雄教育局要查了

▲家長向高雄市教育產業工會投訴，學校把社團當成私人補習班。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市七賢國中遭家長指控，該校疑似假社團名義卻行開設管絃樂補習班之實，每學期繳交6300元團費，有學生中途想退出卻不准。家長還爆料，團費收支竟未納入學校公庫處理機制，而是由私人開立收據，怒批「公然在校內開起私人補習班」。教團今(14日)到高雄市教育局抗議，要求市府給家長一個交代，對此，教育局表示，為了解學校管絃樂團運作及經費收支情形，將到校查處，若涉不法將依法究責。

一名家長向高雄市教育產業工會投訴，他的小孩就讀七賢國中二年級，自國一時就加入管弦樂團至今，一年多來大多利用中午午休時間練習。小孩升上國二後，覺得課業壓力增加，希望多利用午休時間休息，以利下午課堂上的學習，因此有退團打算，但在與社團負責人（學務處訓育組長）表明退意後，竟被告知，當初有簽訂合約，因此無法退團，讓家長怒批：「此行徑猶如黑道」。

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▲家長指控，團費收款人是訓育組長，顯見是私人收據。（圖／記者許宥孺翻攝）

該名家長上網查詢相關法條，仍質疑午休時間練習管樂不知合不合乎法規，另外，每學期繳交的社團費用，用於支付教師鐘點費及雜支，領取到的收據上收款人簽章卻是林姓訓育組長，顯見是私人收據，而非納入學校公庫，明顯不符合法源依據。

家長也試算，該校管絃樂團每學期收費約39萬7800元，總共約70名學生，一學年就有80萬元，「如此龐大金額，合理嗎？」

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平今(14日)上午衝到市府鳳山行政中心，要求教育局徹查，給家長一個交代。劉亞平怒批，「七賢國中假社團之名，竟然把學校當補習班，竟然開店，還開黑店，行為猶如黑道！一學年收了將近100萬，卻沒有公庫管理，沒有帳目清冊，這不是圖利嗎？」

▲高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平要求教育局給一個交代。（圖／記者吳世龍攝）

對此，教育局表示，該校樂團是經學校家長自發性成立，相關規範由參與團員及其家長合意訂定。教育局強調，為確實了解學校管絃樂團運作，以及經費收支情形，將到校查處，依法究責。

校方表示，依據管弦樂團甄選簡章內容，參加團員費用須自行負擔，團費每學期繳交1次，學期間不會再另行收費，並於簡章中明訂練習時間與退團相關規範。除社團練習時間外，另會於部分中午時間進行2次大團練、一次分部練習，倘若有賽事，賽前會於假日或課後進行加強練習。

▲高雄市教育局副局長吳文靜。（圖／記者許宥孺攝）

教育局補充，有關加入後無法退出的規定，經詢問，學校表示，110學年度有2名退出、111學年度截至目前為止也有1位退出，教育局也請學校應尊重家長意願。

至於家長質疑經費收支管理問題，校方表示，相關收費及支出由家長後援會委託學校代為處理，學校並逐一記錄各項收支，定期公告收支明細。