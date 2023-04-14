充電線勒斃自閉兒！爸報案自首「我殺人了」　一審判刑4年

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄梓官區2021年8月24日晚間發生一起人倫悲劇，一名19歲黃姓男子因與母親發生爭吵，父親為阻止情緒失控、還作勢攻擊的兒子，拿起一旁充電線勒住他脖子，造成兒子窒息失去生命跡象，送醫搶救17小時後仍宣告不治。而黃父事發當下打電話報案自首「我殺人了」，法院一審認為符合減刑，依殺人罪判黃父有期徒刑4年。

▲高雄19歲男遭爸充電線勒頸斃命，黃父遭移送。（圖／記者吳世龍攝）

回顧案情，事發在2021年8月24日，高雄梓官區一戶黃姓家庭，黃母要用洗衣機清洗衣服，19歲兒子突然「丟太多洗衣球進洗衣機」內，因此母子二人起爭執，甚至作勢要毆打母親，黃父見狀，就把兒子帶到2樓房間，要求他睡覺。不料，父子2人又再起爭執，黃父拿手機充電線勒住兒子脖子，失手導致黃男窒息。

黃父見兒子倒地臉色發黑，失去呼吸心跳，趕緊打110報案，並自首說「我殺死人了」，警方獲報到場查扣2條作案用的充電線；兒子送醫經過17小時的搶救後，仍不治宣告死亡。

▲高雄發生父勒斃子的人倫悲劇，父因打電話自首符合減刑要件。（圖／記者吳世龍攝）



據了解，黃父被移送地檢署時，聽聞兒子死訊並沒有太多情緒反應，因為兒子經常一點小事就大吵大鬧，與父母起衝突，這樣的消息似乎是一種解脫，他從警詢至偵訊都坦承是他下的手，但否認殺人犯意。

法官審後認為，黃父在發現釀禍後打電話自首、坦承殺人，符合減刑要件，且死者患有自閉症、情緒語言障礙、有攻擊行為偏差等，黃父與妻子長期負照顧撫養責任，身心壓力龐大，妻子與檢方都請求法院從輕量刑，情可堪憫依法減刑，判黃父殺人罪有期徒刑4年，全案還可上訴。