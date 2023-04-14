跨國交流歡慶開館20周年　新北考古生活節十三行隆重登場

▲新北考古生活節十三行隆重登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國境解封後首場跨國考古盛會「新北考古生活節」，4月14日至16日於十三行博物館及新北考古公園登場。今年以「古代東亞海路交流」為主題，規劃兩大主題活動：「國際考古論壇」邀請臺、港、日、韓、澳10位學者，探討跨越數千年的東亞海路交流；「舶樂嘉年華」設置「賞！史上展演」、「做！史上夯品」、「買！史上好物」3大主題區。

新北市文化局副局長于玟於開幕致詞時表示，新北市自古就是好所在，不僅可串聯北臺灣各地，也匯聚各地文化。今年適逢十三行博物館開館二十週年，國境也在今年解封，時隔兩年，非常開心再次看見這麼多來自不同國家的朋友，在這一起為「2023新北考古生活節」揭開序幕，呼應我們老祖宗們「跨族群、跨海洋、跨國界」的交流歷史，相當有意義。

▲台北印度愛樂中心帶來印度樂舞演出。

于玟說，4月14日打頭陣的「國際考古論壇」，邀請國立清華大學人類學研究所所長臧振華、國立成功大學考古學研究所劉益昌教授、國立臺灣大學人類學系陳有貝教授等考古學界重量級學者擔任引言人與講者；以及來自日本、韓國、澳洲、香港博物館與大專院校的研究員、教授，分別就「臺灣與周邊地區海路關係」、「東亞海路交流」、「海路交流專題」等主題發表精彩講說，現場座無虛席，參與學員也把握難得機會積極提問，重現疫情前跨國學術交流的盛況。

4月15日至16日上午10點至下午5點緊接登場「舶樂嘉年華」，在十三行博物館陽光廣場及新北考古公園舉辦，邀集國外博物館以及臺灣北中南各地文化單位共襄盛舉。另外還安排多元的美食與文創市集；舞臺區更有精心規劃的10場精彩演出。十三行博物館表示，兩日活動期間捷運關渡站1號出口及蘆洲站3號出口設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。更多資訊請至「十三行」官網或「新北市十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲廣受大小朋友喜愛的考古體驗活動。