空服員境外遭騷擾　桃園市府認定性騷擾成立「但無法開罰」！

▲桃園市空服員職業工會今天上午到市府前抗議，質疑空服員在境外遭性騷擾，但市府卻以行為在境外為由拒絕開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市空服員職業工會今（14）日上午到桃園市政府前抗議並遞交陳情書，工會質疑，有空服員在境外服勤期間遭公司同仁性騷擾，公司將調查結果通知主管機關桃園市政府，但市府卻以「性騷擾行為發生地在境外」為由拒絕開罰；桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，根據最新召開的性騷擾防治委員會審議，認定全案性騷擾行為成立，但因性騷擾行為與結果都是在境外發生，依行政罰法沒有處罰管轄權。建議中央主管機關就性騷擾相關法規進行修法研議，以維護被害人權益。

桃園空服員職業工會人員今天上午到桃市府前抗議，工會副秘書長葉瑾瑜指出，早在2015年新北市也有類似案例，當時新北市勞工局告知案發跨國公司，其員工雖是在國外發生性騷擾事件，公司應該要積極處理，這次案件公司已經調查成立，為何主管機關桃市府還要以「案件發生在國外無管轄權」為由拖延，這是不恰當的法條引用。

▲桃園市空服員職業工會今天上午到市府前抗議，要求市府儘速處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

葉瑾瑜認為，根據行政罰法規定，不法行為不管是事件發生當下或造成結果，只要任一個在台灣領域內都可以開罰，工會已將相關的事後證據，包括會員遭受不法侵害造成心理壓力而前往身心科就診紀錄均交給桃市府，希望桃市府立刻開罰，但時間已逾1個月都無下文。

桃園市府社會局家防治中心主任林燕婷表示，今年2月2日已受理當事人申訴，已依《性騷擾防治法》程序規定，組成調查小組進行調查並於2個月內完成調查，本案已排入今天下午之會議議程，由委員進行案件審議與決定，議決結果將先通知當事人，以符合法規程序。



家防中心稍早回應，經過下午召開性騷擾防治委員會審議，認定性騷擾行為成立，但性騷擾行為和結果都屬境外發生，依行政罰法沒有處罰管轄權，建議中央主管機關就性騷擾相關法規進行修法研議，以維護被害人權益。