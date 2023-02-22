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桃園將導入智慧科技紓解交通　張善政：盼透過大數據改善塞車

▲桃園市政府今天上午舉行市政會議，交通局提出「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天上午舉行市政會議，交通局提出「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市各區都難解的交通壅塞狀況，桃園市長張善政今（22）日主持市政會議上指出，根據交通局提出「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告，透過大數據即時提供改善措施，是紓解交通壅塞的重要切入點，大數據收集是必要的，要求交通局收集更完整大數據資料進行分析及智慧化運用，希望能全面改善桃園各區的塞車狀況。

桃園市政府今天上午市政會議上，交通局提出「運用智慧科技紓解交通壅塞」專題報告，局長張新福說，今年農曆春節連假期間，依照觀旅局「桃園觀光導覽網」景點人潮告警機制顯示，青埔與大溪地區常有代表人潮擁擠的紅燈告警，專題報告主要針對這兩個地區說明相關做法。交通局透過eTag偵測器、車牌辨識系統、車輛偵測器、高速公路及公路總局等收集資料數據，接著進行路況資料分析、交通流量管理、策略制定調整、事件反應處理等整合運作，再以道路CMS（資訊可變標誌Changeable Message Sign）、交通資訊網頁、「桃園輕鬆GO」APP等方式即時發布最新路況及停車訊息，同時導入AI號誌控制系統，依車流調整號誌秒數，以減少車流不必要的空等。

張新福還指出，交通局已於青埔地區往來國道二號大竹交流道6處路口導入AI號誌控制，另新增9處CMS牌面，提供即時交通導引及停車資訊；中長期改善方案部分，市府已向交通部爭取新闢國道二號大竹交流道跨越市道110甲線匝道工程、大竹交流道東入匝道動線改善處理，以提供往來青埔地區用路人更好的進出參考。

▲桃園市政府今天上午舉行市政會議，市長張善政指示交通局等局處透過大數據收集更完整，改善桃園各區處壅塞交通問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天上午舉行市政會議，市長張善政指示交通局等局處透過大數據收集更完整，改善桃園各區處壅塞交通問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為解決大溪老城區路口動線複雜、停車空間不足等交通瓶頸，交通局訂定「提、控、導、管」策略方針，包括「提」供道路、停車、景點資訊；設置智慧號「控」；替代道路、景點及停車「導」引分流；動線交通「管」制。目前已於武嶺橋東西側路口、崎頂圓環路口導入AI號誌控制，導引遊客車輛停放於外圍橋頭與月眉停車場，離場車輛則導引行駛替代道路（大鶯路）。中長期國道三號桃園八德（大鶯豐德）交流道新闢工程預計於民國119年完成，市府亦積極向交通部爭取大漢溪左岸道路及武嶺橋新闢右轉大鶯路引道工程，希望增加道路容量及分流選擇。

張善政強調，桃園幅員廣闊，以交通管理專業角度來看，透過「大數據（big data）」即時提供改善措施是紓解交通壅塞的重要切入點，大數據收集有其必要的，請交通局研商如何透過自動化機制，讓大數據收集資料更完整，有足夠的資料才能進行大數據針對大溪地區交通解決方案。此外，公路總局規劃的板龍快速道路備受各界期待，市府也將在基北北桃合作交流平台上提出，希望各縣市共同爭取，以加速計畫推動。

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