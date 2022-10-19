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桃園10／22加開社區接種站　11／1起不再發放防疫關懷包

▲桃園市長鄭文燦今（19）日主持市政會議時表示，市府將於10月22日全天開設18處社區接種站，免預約提供次世代莫德納雙價疫苗接種服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（19）日主持市政會議時表示，市府將於10月22日全天開設18處社區接種站，免預約提供次世代莫德納雙價疫苗接種服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園市長鄭文燦今（19）日主持市政會議時表示，為持續提升市民保護力與預防重症，市府將於10月22日全天開設18處社區接種站，不需預約，提供次世代莫德納雙價疫苗接種服務；此外，鑒於目前市民對防疫關懷包需求有所下降，輕症居家照護已成為常態，各區公所防疫關懷包將發放到10月31日截止，11月1日起不再發放，但仍持續針對確診者同住親密接觸者提供6劑快篩試劑使用。

鄭文燦指出，市府將於10月22日全天開設18處社區接種站，不需預約，提供次世代莫德納雙價疫苗接種服務，18至49歲民眾可施打第3、4劑，50歲以上民眾則可施打第3、4、5劑；10月23日上午8時至12時加開12處兒童與嬰幼兒BNT疫苗接種站，提供滿6個月至4歲嬰幼兒、5至11歲兒童接種BNT疫苗，不限劑次、不需預約，幼童完成接種後，將提供超商200元商品卡，數量有限送完為止。

鄭文燦還說，市府預計在10月29日上午8時至12時，加開12處兒童與嬰幼兒BNT疫苗接種站，提供滿6個月至4歲嬰幼兒、5至11歲的兒童接種BNT疫苗，同樣不限劑次、不需預約；10月29日下午1時至4時開設18處社區接種站，提供次世代莫德納雙價疫苗，18歲以上市民皆可施打追加劑，呼籲符合資格市民把握機會，加速完成疫苗接種。

▲桃園市長鄭文燦指出，市府將於11/1日起不再提供防疫關懷包，仍提供6劑快篩試劑。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，市府將於11/1日起不再提供防疫關懷包，仍提供6劑快篩試劑。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，鄭文燦強調，針對目前市民眾對防疫關懷包需求有所下降，輕症居家照護已成為常態，各區公所防疫關懷包將發放到10月31日截止，11月1日起將不再發放，但仍針對確診者同住親密接觸者持續提供6劑快篩試劑使用。本週起各區公所僅在週一到週五上午8時至12時提供防疫關懷包領取服務，假日則皆停止領取服務，讓區公所人力回歸正常工作項目。

衛生局長王文彥也指出，保護幼童減少重症、避免新冠帶來腦炎、MIS-C等威脅，完成疫苗接種是最好保護方式，還沒接種新冠疫苗之民眾，可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢10月19日至30日各式疫苗之合約醫療院所開診時間與接種資訊，可選擇住家或工作地附近之地點就近接種。

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